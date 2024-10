IRW-News: Neotech Metals Corp.: Neotech Metals meldet Abschluss seiner LIFE-Finanzierung

IRW-PRESS: Neotech Metals Corp.: Neotech Metals meldet Abschluss seiner LIFE-Finanzierung

Vancouver, British Columbia, 25. Oktober 2024 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) (Neotech oder das Unternehmen) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 26. September 2024 bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine LIFE-Finanzierung (das Angebot) abgeschlossen hat.

Im Rahmen des Angebots hat das Unternehmen 9.009.665 Einheiten des Unternehmens (Einheiten) zum Preis von 0,15 $ pro Einheit begeben und damit einen Bruttoerlös von 1.351.450 $ eingenommen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Stammaktienkaufwarrant. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von je 0,25 $.

Das LIFE-Angebot erfolgte gemäß der LIFE-Ausnahme, und dementsprechend sind die im Rahmen des LIFE-Angebots begebenen Wertpapiere im Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen nicht an eine Haltefrist gebunden.

Das Unternehmen zahlte im Zusammenhang mit dem Verkauf von Einheiten Vermittlungsprovisionen in Höhe von 31.061 $ und begab 207.072 Vermittler-Warrants an bestimmte Vermittler. Die Vermittler-Warrants sind an eine Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gebunden.

Die Warrants unterliegen einer Beschleunigungsklausel, welcher zufolge das Unternehmen für den Fall, dass der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens (die Aktien) während eines Zeitraums von zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen an der Börse mehr als 0,50 $ pro Aktie beträgt, in einer Pressemeldung bekannt geben kann, dass das Verfallsdatum der Warrants auf 30 Tage danach vorgezogen wird.

Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Einheiten wird für Explorationsausgaben sowie für Unternehmens- und allgemeine Betriebsausgaben verwendet.

Das entsprechende Dokument zum LIFE-Angebot können Sie unter folgendem Link einsehen: https://neotechmetals.com/investors/.

Über Neotech Metals Corp.

Neotech Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung wertvoller mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Regionen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren.

Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio, das auch sein neues Vorzeigeprojekt Hecla-Kilmer beinhaltet. Hecla Kilmer befindet sich in 20 km Entfernung vom Wasserkraftwerk Otter Rapids (180 MW) und von der aktiven Eisenbahnlinie Ontario Northway und wurde im Juli 2024 übernommen. Das Unternehmen ist auch zu 100 % Eigentümer der Projekte TREO und Foothills in British Columbia.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird, wird sein oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, auf die hier Bezug genommen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

