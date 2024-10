Selenskyj: Kampfeinsätze nordkoreanischer Soldaten stehen kurz bevor

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kiew (Reuters) - Nordkoreanische Soldaten werden nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kürze erstmals an der Front eingesetzt.

"Nachrichtendienstlichen Berichten zufolge wird Russland am 27. und 28. Oktober erstmals nordkoreanisches Militär in Kampfgebieten einsetzen", teilte er am Freitag im Kurznachrichtendienst Telegram mit. Er rief seine westlichen Verbündeten auf, darauf mit "spürbarem Druck" auf die Regierungen in Moskau und Pjöngjang zu reagieren.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte ebenfalls am Freitag angekündigt, sein Land und Nordkorea würden zu gegebener Zeit über militärische Hilfen entscheiden. Die gegenseitige Unterstützung sei in einem bilateralen Abkommen vorgesehen. Es sei Russlands souveräne Entscheidung, diese Möglichkeit zu nutzen, betont der Präsident.

Nach Angaben der USA und Südkoreas befinden sich nordkoreanische Soldaten in Russland. Dem ukrainischen Militärgeheimdienst zufolge sind diese in der russischen Oblast Kursk im Einsatz. Westliche Staaten werten einen Einsatz nordkoreanischer Soldaten auf als Eskalation des Konflikts.

