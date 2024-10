10.000 Euro, diese Aktie und schon erhältst du jeden Monat 58 Euro Dividende!

Es gibt sicherlich viele Möglichkeiten, einen Betrag von 10.000 Euro anzulegen. Unter anderem könntest du das Geld in die Aktie einer Firma investieren, die dir zuverlässig eine Dividende zahlt. Je nach Unternehmenssitz passiert dies jährlich allerdings nur ein bis viermal.

Aber es gibt weltweit tatsächlich auch einige Unternehmen, die ihre Anteilseigner monatlich an ihrem geschäftlichen Erfolg teilhaben lassen. Eines von ihnen ist zum Beispiel EPR Properties (WKN: A1J78V) mit Sitz in Kansas City, Missouri. Wobei es sich hier um einen sogenannten REIT (Real Estates Investment Trust) handelt.

Und die REIT-Aktien sind bei Dividendenjägern durchaus beliebt. Schließlich haben REITs die Auflage, bis zu 90 % ihrer Gewinne wieder an die Investoren auszuschütten. Wir sehen hier also den Vorteil von hohen Ausschüttungsquoten in Verbindung mit einem stetigen und gut planbaren Dividendenzufluss.

Hohes Dividendenaufkommen voraus

Wie du also gerade erfahren hast, kannst du dir mit einer Investition in die Aktie von EPR Properties monatliche Dividendeneinnahmen generieren. Diese fallen je nach Anlagebetrag natürlich unterschiedlich aus. Wir wollen heute aber einmal eine Investition von 10.000 Euro auf ihre Dividendentauglichkeit hin untersuchen.

Da EPR Properties in den USA ansässig ist, müssen wir, um einen aussagekräftigen Eurobetrag zu erhalten, zunächst einmal eine Währungsumrechnung durchführen. Aktuell werden von dem REIT jeden Monat 0,285 US-Dollar je Aktie an die Investoren ausgeschüttet. Was umgerechnet derzeit 0,26 Euro entspricht.

In Frankfurt muss man im Moment für die EPR-Properties-Papiere 44,45 Euro bezahlen, was bedeutet, dass du für 10.000 Euro rund 225 Aktien des REITs erwerben kannst (Kaufnebenkosten wurden nicht berücksichtigt). Multipliziert mit der monatlichen Dividende von 0,26 Euro kommst du also auf einen Betrag von 58,50 Euro pro Monat.

Wenn das für dich interessant klingt, schauen wir uns am besten aber auch noch die Werte für einen kompletten Zwölf-Monats-Zeitraum an. Hier können wir eine Gesamtjahresdividende von immerhin 702 Euro erkennen. Sodass wir in diesem Fall auch eine recht hohe anfängliche Dividendenrendite von 7,02 % registrieren können.

Ich möchte an dieser Stelle aber darauf hinweisen, dass es sich bei diesen Beträgen allerdings um die Bruttodividende handelt. Denn je nach persönlicher Situation kann der Nettoauszahlungsbetrag durch den eventuellen Abzug der Kapitalertragssteuer, dem Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls der Kirchensteuer um bis zu 27,99 % geringer ausfallen.

Erwarte bei der Aktie keine Kursrakete

Schaut man sich die langfristige Kursentwicklung an, dann gab es bei der EPR-Properties-Aktie immer wieder Höhen und Tiefen. Insgesamt betrachtet bewegte sie sich die letzten 20 Jahre unter Schwankungen seitwärts und die größten Ausschläge lassen sich bei ihr im Zuge der Finanz- und Coronakrise ausmachen.

Doch wenn dein Hauptaugenmerk in erster Linie auf hohen und soliden Dividendeneinnahmen liegt, sollten dir etwaige Kursschwankungen meiner Ansicht nach eher keine großen Sorgen bereiten. Vorausgesetzt, dass das entsprechende Unternehmen in der Lage ist, seine Gewinnausschüttung auch in Zukunft zuverlässig zu zahlen.

Bei EPR Properties mache ich mir aufgrund des gut sortierten Immobilienportfolios an insgesamt 354 Standorten in den USA und Kanada, welches derzeit einen Wert von 6,8 Mrd. US-Dollar aufweist, in dieser Beziehung aber weniger Sorgen. Selbst sieht man sich übrigens als führender diversifizierter Erlebnis-REIT mit einer wachsenden Vielfalt an Immobilien aus dem Freizeit-, Unterhaltungs- und Erholungsbereich an leicht erreichbaren Standorten.

Werfen wir zum Schluss vielleicht noch einen Blick auf die Prognose der Experten von MarketScreener. Hier sieht man nämlich, dass sowohl für das kommende Jahr als auch für 2026 mit einem weiteren leichten Anstieg der Dividende gerechnet wird. Was deine ohnehin schon recht üppige persönliche Dividendenrendite also vielleicht sogar noch etwas aufpeppen könnte.

10.000 Euro, diese Aktie und schon erhältst du jeden Monat 58 Euro Dividende!

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2024