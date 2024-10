ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Sartorius auf 244 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius von 243 auf 244 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen zu den ersten neun Monaten seien recht ermutigend, schrieb Analyst James Vane-Tempest in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Die Kunden hätten den Abbau der Lagerbestände wohl weitgehend abgeschlossen. Der Experte bleibt mit seiner Margenprognose für das Gesamtjahr aber eher am unteren Ende des Zielkorridors und rechnet auch für 2025 mit einem konservativen Ausblick./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2024 / 15:50 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2024 / 00:00 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------