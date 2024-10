DAX 40 Wochenausblick: US-Wahl und US-Arbeitsmarktbericht voraus

Geprägt ist die neue Handelswoche weiterhin durch die immer näher heranrückende US-Präsidentschaftswahl. Neben wichtigen Wirtschaftsdaten wie etwa dem US-Arbeitsmarktbericht dürften Anleger ihre Blicke auf die laufende Berichtssaison richten.

„JOLTS“, deutsche Konjunkturdaten sowie US-BIP voraus

In den USA dürften am Dienstag um 16:00 Uhr die sogenannten „JOLTS“ auf Interesse stoßen. Die offenen Stellenangebote in den USA könnten bei 7,99 Mio. Einheiten liegen, nach insgesamt 8,04 Mio. Einheiten im Vormonat. Besagte Daten werden auch als wichtige Indikation für die Entwicklung des Arbeitsmarkts angesehen.