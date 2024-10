Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Anleihe

GZO AG: Ergebnisse der Anleihegläubigerversammlung noch nicht endgültig



28.10.2024 / 17:39 CET/CEST





Medienmitteilung

Anleihegläubiger, die noch nicht abgestimmt haben, können dies bis Weihnachten 2024 tun

Gläubigergruppe fordert noch nicht abstimmende Anleihegläubiger zur Stimmabgabe auf

Wetzikon, 28. Oktober 2024 – Die von Clearway Capital GmbH angeführte Gläubigergruppe, die 6.56% der ausgefallenen 1.875% Juni 2024 Anleihe der GZO AG („GZO“ oder „die Gesellschaft“) hält (ISIN CH0240109618), informiert, dass das Ergebnis der Abstimmung über die dreijährige Verlängerung der Laufzeit der Anleihe noch nicht endgültig ist.

Gemäss einer vorläufigen Analyse hat unser Antrag an der Anleihensgläubigerversammlung CHF 112'550'000 des Nennwerts erhalten, was knapp unter der nötigen Schwelle von CHF 113'335'000 lag. Gemäss Artikel 1172 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts können Anleihegläubiger, die am Tag der Versammlung (25. Oktober) Anleihen besassen und nicht teilgenommen haben, noch während zwei Monaten nach der Versammlung abstimmen (bis zum 27. Dezember 2024).

Nach einer vorläufigen Schätzung werden Stimmen im Nominalwert von rund CHF 785'000 ausreichen, um dem Antrag zuzustimmen. Die Gläubigergruppe wurde bereits von mehreren Anleihegläubigern kontaktiert, die nicht an der Versammlung teilnehmen konnten und die den Antrag unterstützen.

Um sicherzustellen, dass der Antrag letztendlich angenommen wird, bitten wir alle Anleihegläubiger, die nicht an der Versammlung teilgenommen oder nicht für alle ihre Anleihen abgestimmt haben, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Wir werden sie bei der Erstellung der notwendigen Unterlagen unterstützen, um sicherzustellen, dass alle Stimmen gezählt werden.

Die Gläubigergruppe ist der Ansicht, dass unabhängig davon, ob GZO den Vorschlag im Falle einer Verabschiedung umsetzen wird, ein positives Votum eine deutliche Botschaft an das Unternehmen, den Verwaltungsrat und die Aktionärsgemeinden senden wird, dass die Gläubiger nicht bereit sind, den von der GZO vorgeschlagenen Restrukturierungsplan zu akzeptieren.

Kontakt

GZO Creditor Group

c/o Dynamics Group

Andreas Durisch

079 358 87 32

contact@gzo-bondholder.ch

www.gzo-bondholder.ch

