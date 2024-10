Trading-Chance Porsche AG: Spekulativ Long

Werbung

Die Automobilindustrie steht unter Druck. Und auch die Sportwagenschmiede Porsche lieferte am Freitagabend Zahlen ab, die alles andere als gut waren. Aber zum einen lagen sie einigermaßen im Rahmen der Erwartungen, zum anderen hat Porsche einen Vorteil: Ein Hauptgrund für die Schwäche könnte sich kommendes Jahr erledigen. Eine Trading-Chance Long.

Umsatz -5,2 Prozent zum Vorjahr, operative Marge nur noch 14,1 nach 18,3 Prozent, operativer Gewinn -26,7 Prozent: Sicher, „gut“ ist definitiv etwas anderes. Und auch bei Porsche ist es die Nachfrageschwäche in China, die viel zu diesem Abstieg der Zahlen beiträgt. Aber es ist nicht der einzige Aspekt. Ein anderer wiegt womöglich ebenso schwer, kann aber leicht kurzfristiger Natur bleiben:

Porsche hatte es längst avisiert: 2024 wird ein „Übergangsjahr“

Porsche hat das Jahr 2024 wegen Strukturanpassungen und neuen Modellreihen zu einem „Übergangsjahr“ erklärt und bereits im Frühjahr angekündigt, dass das auf Umsatz und Gewinn drücken werde. Von den sechs Modellreihen sahen bzw. sehen fünf im laufenden Jahr einen Modellwechsel. Das bremst die Verkäufe, weil die Kunden bei Absehbarkeit eines neueren Modells auf dieses warten – aber das ist eben ein zeitlich begrenzter Bremsklotz. Und da die Porsche AG für das laufende Quartal verhalten optimistisch ist, kann es gut sein, dass die jetzt bestätigte Gesamtjahresprognose nicht, wie bei vielen anderen Automobilunternehmen, doch noch nach unten angepasst werden muss.

Zwar sieht der Cash Flow schlechter aus als erwartet, aber das ist ein Makel, den die Akteure eher nicht mit einem größeren Kurseinbruch abstrafen dürften. Einige Analysten senkten ihr Kursziel am heutigen Morgen zwar trotzdem, aber die beiden da neu vergebenen Ziele liegen mit 75 und 90 Euro dennoch solide über dem derzeitigen Kurniveau. Gut möglich also, dass das derzeitige Minus als Reaktion auf das Zahlenwerk nicht der Beginn eines neuen „Beins“ des Abwärtstrends wird, sondern nur die seit Juni laufende Bodenbildung verlängert.

Hier ist schon reichlich „Krise“ eingepreist worden

Ein Long-Trade während einer Bodenbildung ist immer ohne Wenn und Aber hochspekulativ, das gilt auch für die Porsche-Aktie. Aber da der Modellwechsel ein temporärer Faktor ist und von der kurzen Kursrallye, mit der auf die Hoffnung effektiver Wachstums-Stimuli in China reagiert wurde, mehr als zur Hälfte wieder abverkauft ist, steckt hier nicht allzu viel Hoffnung im Kurs. Das hieße: Bärische Trader hätten jetzt, da die Quartalsbilanz auf dem Tisch liegt, nicht mehr viele Argumente, weiter oder neu auf der Short-Seite aktiv zu werden.

Quelle: marketmaker pp4

Zwar erfordert ein Long-Trade innerhalb einer Bodenbildung unter Umständen Geduld, weil diese zwar jederzeit nach oben oder unten verlassen werden kann (wobei Letzteres natürlich das potenziell bullishe Setup umgehend beenden würde), sich aber ebenso hinziehen könnte. Aber hier jetzt, direkt in die Reaktion auf die Bilanz, einen Fuß in die Tür zu stellen, ist allemal ein erwägenswerter Moment. Denn nicht selten decken erste Leerverkäufer ihre Positionen ein und ziehen damit die Aktie automatisch und unfreiwillig ein Stück höher, wenn sich die Reaktion auf neue Zahlen erschöpft hat. Und wenn weitere Nachrichten zum Thema China kommen, auf die die Trader derzeit warten, kann es zu schnell gehen, um dann erst zu reagieren.

Spekulativer Long-Trade im Zuge einer Bodenbildung

Wir haben hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC für Sie herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 48,013 Euro, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 3,4. Den Stop Loss würden wir bei 62 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspräche einem Kurs von ca. 1,37 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die Porsche AG Vorzugsaktie lautet HG5SGH.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 72,12 Euro, 75,00 Euro, 76,14 Euro, 76,55 Euro, 78,00 Euro

Unterstützungen: 65,66 Euro, 63,68 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Vorzugsaktie

Basiswert Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Vorzugsaktie WKN HG5SGH ISIN DE000HG5SGH7 Basispreis 48,013 Euro K.O.-Schwelle 48,013 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 3,4 Stop Loss Zertifikat 1,37 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

