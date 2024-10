AKTIE IM FOKUS: Ceconomy stabilisieren sich nach soliden Umsatzzahlen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach dem turbulenten Wochenauftakt haben sich die Aktien von Ceconomy am Dienstag nach dem Quartalsbericht in ruhigeren Bahnen um 3 Prozent erholt. Tags zuvor waren sie im Handelsverlauf um fast 8 Prozent geschwankt. Dabei hatten sie zunächst ihre jüngste Korrektur etwas eingedämmt, um sie dann bis fast an die 100-Tage-Linie wieder auszuweiten.

Nun lockten Umsatzzahlen für das Geschäftsjahr wieder Käufer. Baader-Experte Volker Bosse stufte sie als solide ein. Sein Warburg-Kollege Thilo Kleibauer erinnerte aber an ihre geringe Relevanz ohne einen vollen Einblick in die Details der Ergebnisentwicklung sowie der Geschäftsregionen.

Ceconomy hatten sich Ende September mit 3,33 Euro fast wieder an ihr Jahreshoch herangepirscht, waren seither aber wieder um mehr als 13 Prozent zurückgefallen. 2024 steht dennoch ein Kursgewinn von 23 Prozent zu Buche./ag/mis