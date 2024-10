Allianz übernimmt Online-Versicherer "Friday" von Baloise

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich/München (Reuters) - Die Allianz will ihren Online-Versicherer Allianz Direct mit der Übernahme des Berliner Start-ups Friday stärken.

Der Münchner Versicherer übernimmt Friday von der schweizerischen Baloise, die das Unternehmen seit 2017 mit aufgebaut hat und nun mit Verlust verkauft. Allianz Direct gewinnt mit Friday 250.000 Kunden in Deutschland und Frankreich mit einem Prämienvolumen von 50 Millionen Franken hinzu. Zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Baloise nimmt allerdings einen Verlust von rund 75 Millionen Franken in Kauf. Die Marke "Friday" werde mit dem Verkauf verschwinden.

Für Allianz Direct, in der der Münchner Versicherungsriese sein Online-Geschäft in fünf europäischen Ländern gebündelt hat, ist Friday der zweite Zukauf nach dem französischen Insurtech Luko. Mit der Übernahme werde Allianz Direct der drittgrößte deutsche Kfz-Direktversicherer. Friday bietet auch Hausrat-Policen an. "Die Übernahme des Versicherungsportfolios von Friday unterstreicht unser Engagement, unsere Präsenz in Deutschland und Frankreich auszubauen", sagte Allianz-Direct-Chef Philipp Kroetz.

Baloise will unter dem Druck des Finanzinvestors Cevian rentabler werden und künftig mehr Geld an seine Aktionäre ausschütten und trennt sich deshalb von Randgeschäften. Die Schweizer hielten zuletzt mehr als 90 Prozent der Anteile an Friday. Die ProSiebenSat.1-Tochter Seven Ventures, die ebenfalls zu den ersten Finanziers gehörte, hielt den Rest. Vor fünf Jahren hatten die Investoren Friday eine Kapitalspritze von mehr als 100 Millionen Euro gegeben. Den Vollzug der Transaktion erwartet Baloise bis Mitte 2025.

