ANALYSE-FLASH: UBS belässt About You auf 'Buy' - Ziel 6,20 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Anteile des Mode-Unternehmens About You mit einem Kursziel von 6,20 Euro auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag zum ausgegliederten Shop-System-Anbieter Scayle sei ein möglicher Kurstreiber, schrieb Analyst Yashraj Rajani in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er dürfte das langfristige Potenzial herauskristallisieren./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2024 / 17:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2024 / 17:20 / GMT

