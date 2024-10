EQS-News: Haier Smart Home veröffentlicht Bericht für Q3 2024: Nachhaltiges Wachstum auf nationalen und internationalen Märkten durch innovatives Smart-Produktportfolio

EQS-News: Haier Smart Home Co.,Ltd. / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Haier Smart Home veröffentlicht Bericht für Q3 2024: Nachhaltiges Wachstum auf nationalen und internationalen Märkten durch innovatives Smart-Produktportfolio



Gesamtumsatz von RMB 202,97 Mrd. erzielt (9M 2023: RMB 198,66 Mrd.)

Nettogewinn steigt um rund 15,3 % (Q3 2023: RMB 13,15 Mrd.)

Weiterer Fokus auf ESG mit Haiers Recycling-Firma für gebrauchte Haushaltsgeräte

Qingdao / Shanghai / Hong Kong / Frankfurt, 29. Oktober 2024 – Haier Smart Home Co., Ltd. („Haier Smart Home“ oder „das Unternehmen“, D-share 690D.DE, A-share 600690.SH, H-share 06690.HK), ein weltweit führender Anbieter von Smart-Home-Lösungen, hat heute seine Finanzergebnisse für die ersten drei Quartale 2024 veröffentlicht. Haier Smart Home erzielte in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 einen Umsatz von RMB 202,97 Mrd., was einem Wachstum von rund 2,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbare Nettogewinn belief sich im Berichtszeitraum auf RMB 15,15 Mrd. Dies entspricht einem Zuwachs von rund 15,3 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Chance von Trade-in Handelspolitikin China nutzen

Die Umsetzung der Trade-in Handelspolitik in China und die steigende Nachfrage nach Klimaanlagen aufgrund des heißen Wetters im August führten zu einem Anstieg des Einzelhandelsumsatzes der Hausgeräteindustrie um 7,5 % im dritten Quartal 2024. In diesem Zusammenhang stiegen die Einzelhandelsumsätze von Casarte im September um fast 20 % im Vergleich zum Vorjahr. Die chinesische Premium-Marke, die seit acht Jahren in Folge die TOP1 im High-End-Markt ist, konnte im Berichtszeitraum ihren Marktanteil im Inland weiter ausbauen und ihre Präsenz auch international verstärken, indem sie auch an relevanten internationalen Messen wie der IFA in Deutschland und der Internationalen Möbelmesse in Mailand teilnahm.

Auch die Marke Leader, die auf die Konsumgewohnheiten jüngerer Kunden ausgerichtet ist, konnte in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 ein stetiges Wachstum verzeichnen: Der Einzelhandelsumsatz von Leader stieg im Monat September um 31 % und im gesamten dritten Quartal 2024 um 22 % gegenüber dem Vorjahr.

Haier-Kühlschränke und -Waschmaschinen belegten weiterhin den ersten Platz in der heimischen Industrie in Hinblick auf den Marktanteil. Warmwasserbereiter belegten in verschiedenen Vertriebskanälen den ersten Platz. Darüber hinaus konnte Haier seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt für Klimaanlagen weiter verbessern und das Exportvolumen im dritten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 45,7 % steigern. Zudem stieg der Umsatz von Haier mit hochwertigen Küchenhauben in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 um mehr als 20 %, davon 35 % allein im dritten Quartal.

Mit dem Ziel, auch bei Haushaltsgeräten für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen, unterstützt die Recycling-Fabrik von Haier das nachhaltige Ziel des Umweltschutzes, indem sie das Recycling von Weißer Ware fördert. Auch im Berichtszeitraum sammelte die Recycling-Fabrik weiterhin alte, unbenutzte Haushaltsgeräte von Haier-Kunden ein und demontierte sie für das Materialrecycling und die Wiederverwendung. Die Fabrik kann eine 100%ige Wiederverwertung und Wiederverwendung von Altgeräten in China erreichen und hat durch das nationale Programm in China „Tausche Alt gegen Neu“ an Popularität gewonnen.

Erfolgreiche Wachstumsstrategien in Übersee

In den ersten neun Monaten des Jahres war die Dynamik der Marktentwicklung in den verschiedenen Überseemärkten unterschiedlich. Einerseits war die Nachfrage in den entwickelten Märkten wie Europa und den Vereinigten Staaten aufgrund der makroökonomischen Bedingungen schwach, während andererseits die aufstrebenden Märkte wie Südostasien, Südasien, der Nahe Osten und Afrika ein solides Wachstum aufwiesen. Haier Smart Home hat daher beschlossen, verschiedene Strategien anzuwenden, um seinen Marktanteil weiter zu erhöhen. Insbesondere auf dem europäischen und amerikanischen Markt bot Haier Smart Home weiterhin innovative Produkte und bahnbrechende Innovationen an und vertiefte den Einsatz der Lieferkette. Auf dem nordamerikanischen Markt lancierte Haier Smart Home spezielle Klimatechnikprodukte wie Klimageräte mit integrierten Invertern und erzielte in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 ein schnelles Wachstum bei Klimageräten für Spezialanwendungen. Auf dem europäischen Markt hat Haier Smart Home die Produkte der New Candy-Serie umfassend eingeführt, mehr Marketingaktivitäten gestartet, das Markenimage verbessert und die Kundenkonversionsrate gesteigert, wobei der Produktpreisindex weiter erhöht wurde. In den aufstrebenden Märkten erzielte Haier Smart Home ein schnelles Wachstum, indem es den Aufbau von lokalen Lieferketten vertiefte und die Produktstruktur verbesserte. So stieg der Umsatz von Haier Smart Home in Südasien im dritten Quartal 2024 um über 30 %. Haier Smart Home gab unter anderem den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von Carrier Commercial Refrigeration (CCR) bekannt, mit der das Unternehmen sein Geschäft von Haushaltskühlgeräten auf den Markt für gewerbliche Kühlgeräte ausweitet. Diese Übernahme bereichert das vielfältige Produktportfolio von Haier Smart Home und bedeutet eine verbesserte strategische Positionierung auf dem globalen Markt für gewerbliche Kühlgeräte.

Verbesserung des Angebots in den SAN YI NIAO-Stores und Nummer 1 Smart Buildings

Die Marke SAN YI NIAO bietet Einzelhandelskunden einmalige Lösungen für ein „smartes“ Leben. Im Jahr 2024 konzentrierte sich SAN YI NIAO auf die Integration von „smarten“ Haushaltsgeräten und Einrichtungsgegenständen, um eine strategische Aufwertung vorzunehmen, und erzielte ein kontinuierliches Wachstum bei den Endkundengeschäften und der Anzahl der täglich aktiven Nutzer, indem es seine Stärken bei der individuellen Anpassung von Produkten nutzte. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2024 erzielte SAN YI NIAO einen Einzelhandelsumsatz von RMB 8,6 Mrd., was einem Anstieg von 10 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Inzwischen beträgt die Anzahl der monatlich aktiven Nutzer der Smart Home App 10 Millionen, mit einem Anstieg von über 35 % im Vergleich zum Vorjahr.

Im B2B-Geschäft ist Haier Smart Building mit seinen energiesparenden Produkten wie Klimaanlagen mit Magnetschwebetechnik, Luftschwebetechnik und LoT-Multisplit die führende Marke in Bezug auf den Marktanteil in drei wichtigen Märkten in China. So ist Haier beispielsweise mit einem Anteil von 58,2 % bei Klimaanlagen mit Magnetschwebetechnik die Nummer 1 in China. Im Vergleich zu herkömmlichen zentralen Klimaanlagen verbrauchen die Magnetschwebegeräte weniger Energie.

Verbesserte Rentabilität durch digitale Transformation

Die Kostenquote von Haier Smart Home wurde in den ersten drei Quartalen des Jahres 2024 um 0,8 Prozentpunkte weiter optimiert. Durch die Nutzung von Chancen im Inland und das kontinuierliche Wachstum in Übersee konnte die Geschäftsentwicklung von Haier Smart Home ein stetiges Wachstum verzeichnen. Die Nettogewinnquote erreichte einen neuen Höchststand: Nach einer Steigerung von 6,31 % in den ersten drei Quartalen 2022 bzw. 6,62 % in den ersten drei Quartalen 2023, konnte sie in den ersten neun Monaten diesen Jahres schließlich einen Anstieg auf 7,47 % verzeichnen.

Die kontinuierliche Verbesserung der Rentabilität ist auch untrennbar mit der digitalen Transformation verbunden, die bei Haier intern kontinuierlich vorangetrieben wird. Mit dem Fokus auf das Nutzererlebnis hat Haier Smart Home durchgängige digitale Fähigkeiten in Bereichen wie Forschung, Produktion, Lieferung, Vertrieb und Service aufgebaut. Das Plattformdesign verkürzt den F&E-Zyklus. Intelligente Fertigung sorgt für eine kostengünstige und effiziente Produktion. Ein Intelligentes Lagerlayout und entsprechende Versandlogistik sichern die rechtzeitige Auslieferung von Bestellungen. KI ermöglicht außerdem die sofortige Umsetzung der Kundenbedürfnisse.

Die Marke Haier hilft ihren Kunden, durch intelligente, innovative Produkte und Dienstleistungen eine neue Ebene der Lebensqualität zu erreichen. Als Unternehmen, das sich auf eine nachhaltige und qualitativ hochwertige Entwicklung konzentriert, engagiert sich Haier Smart Home auch aktiv in ESG- Maßnahmen. Im jüngsten ESG-Rating von MSCI wurde Haier Smart Home mit der Note AA bewertet (im Vorjahr mit A) und ist damit das beste Unternehmen der Branche in China. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2024 konnte Haier Smart Home sowohl auf dem Inlands- als auch auf den Überseemärkten ein stetiges Wachstum verzeichnen. Haier will sein globales Markenportfolio weiter ausbauen, indem es neue Wachstumschancen erschließt und seine Kosten durch Effizienzsteigerung mit digitaler Transformation senkt.

Der Q3 Bericht 2024 zum 30. September 2024 ist online unter https://smart-home.haier.com/en/ verfügbar.

IR Kontak:

Haier Smart Home Hong Kong

T: +852 2169 0000

Email: ir@haier.hk

Presse Kontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sara Pinto

Sven Pauly

pi@crossalliance.de

T: +49 (0) 89 1250903 35

Über Haier Smart Home Co., Ltd.:

Haier ist ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten mit Schwerpunkt auf Smart-Home-Lösungen und kundenindividueller Anfertigung. Haier Smart Home Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt eine große Bandbreite von Haushaltsgeräten. Dazu gehören Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen, Klimaanlagen, Wassererhitzer, Küchengeräte sowie kleine Haushaltsgeräte und ein umfangreiches Angebot an intelligenten Haushaltsgeräten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über führende Haushaltsmarken wie Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Candy, AQUA und Fisher & Paykel. Haier Smart Home Co., Ltd. hat die Smart Home Experiential Cloud eingeführt, die Haushalte, Benutzer, Unternehmen und Ökosystempartner miteinander verbindet, welche die Integration von Haiers Online, Offline und Micro-Store Geschäften erleichtert und die Interaktion der Nutzer unterstützt, um das Nutzererlebnis weiter zu optimieren.

