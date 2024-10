EQS-News: Presseeinladung für den 6. November 2024: ParTec AG veranstaltet Pressekonferenz zu den Hintergründen und Auswirkungen der Patentverletzungsklagen gegen NVIDIA und Microsoft

EQS-News: ParTec AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Presseeinladung für den 6. November 2024: ParTec AG veranstaltet Pressekonferenz zu den Hintergründen und Auswirkungen der Patentverletzungsklagen gegen NVIDIA und Microsoft



29.10.2024 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Presseeinladung für den 6. November 2024:

ParTec AG veranstaltet Pressekonferenz zu den Hintergründen und Auswirkungen der Patentverletzungsklagen gegen NVIDIA und Microsoft

Datum: 6. November 2024

Zeit: 18 bis 19.30 Uhr CET

Ort: virtuell per MS Teams Meeting

Die deutsche ParTec AG und ihr Lizenznehmer BF exaQC AG haben eine Patentverletzungsklage gegen die NVIDIA Corporation beim Unified Patent Court in München eingereicht. In der Klage geht es um die Verletzung von ParTec-Patenten, die für die Funktionalität von Computer-Mikroprozessoren und deren Anwendungen in den Bereichen High-Performance-Computing und künstliche Intelligenz zentral sind. In diesem Zusammenhang lädt ParTec gemeinsam mit der BF exaQC AG Pressevertreter am 6. November 2024 zu einem exklusiven Pressegespräch ein, bei der die wirtschaftlichen Hintergründe dieser Klage sowie deren Auswirkungen, unter anderem auch auf Chipslieferungen, erläutert werden. Bereits im Juni 2024 hatte ParTec in den USA gegen die Microsoft Corporation eine Patentverletzungsklage eingereicht. Kern dieses Rechtsstreits ist die Verletzung von ParTec-Patenten im Zusammenhang mit der dynamischen modularen Systemarchitektur (dMSA) des Unternehmens. Auch hierzu wird der Vorstandsvorsitzende der ParTec AG, Bernhard Frohwitter, im Rahmen des Pressegesprächs Erläuterungen geben und für Fragen zur Verfügung stehen.

Agendapunkte:

Kurzer Überblick über die Entwicklung von KI-Supercomputern in Europa und insbesondere die Rolle von ParTec und NVIDIA Auswirkungen auf Markt und Technologie: Diskussion der möglichen Auswirkungen auf die europäischen und globalen Technologiemärkte, insbesondere in den Bereichen KI und GPU. Präsentation der Klagedetails: Überblick über die betroffenen Patente und die Bedeutung der Technologien für modernes Supercomputing und KI-Anwendungen sowie Hintergrund der Patentverletzungsklage in Texas, USA, die die ParTec AG vor einigen Monaten gegen Microsoft eingereicht hat. Rechtliche Forderungen: Erläuterung der beantragten einstweiligen Verfügung und anderer Rechtsmittel, einschließlich einer Verfügung gegen NVIDIAs Vertrieb bestimmter GPU-Produkte in patentgeschützten Ländern in Europa.

Sprecher:

Bernhard Frohwitter - Vorstandsvorsitzender, ParTec AG

Diese Pressekonferenz bietet Journalisten die Möglichkeit, direkt mit dem CEO von ParTec in Kontakt zu treten, Fragen zu stellen und Einblicke in den Umfang und die Bedeutung dieser Patentklage zu erhalten.

Akkreditierung:

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Bitte bestätigen Sie uns diese bis zum 1. November 2024 per E-Mail an press@par-tec.com. Danach erhalten Sie einen Einladungslink für die Pressekonferenz.

Über die ParTec AG

Die ParTec AG ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von KI-Supercomputern auf der Basis ihrer modularen High-Performance Computing (HPC) Systeme und Quantencomputern (QC) sowie der dazugehörigen Systemsoftware ParaStation Modulo und QBridge. Das Angebot umfasst auch Beratungs- und Supportleistungen in allen Bereichen der Entwicklung, des Baus und des Betriebs dieser modernen Systeme. Das Konzept der dynamisch Modularen System Architektur (dMSA) ist das Ergebnis von mehr als zehn Jahren Forschung und wurde von ParTec als neuartiges Systemdesign für massiv-parallele High-Computing-Systeme zusammen mit dem Forschungszentrum Jülich entwickelt. Die dMSA und die ihr zugrunde liegende ParaStation Modulo Software Suite von ParTec haben sich besonders für die komplexen Anforderungen massiver Rechenleistung in der Künstlichen Intelligenz bewährt.

ParTec AG

Kontakt:

press@par-tec.com

Tel.: +49 151 70 62 70 11

www.par-tec.com

Investor Relations Manager

edicto GmbH

Dr. Sönke Knop / Doron Kaufmann

partec@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505 51