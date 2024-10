Meloni setzt Siegesserie bei italienischen Regionalwahlen fort

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Rom (Reuters) - Zwei Jahre nach ihrer Wahl zur italienischen Ministerpräsidentin schickt sich die rechtsgerichtete Regierungschefin Giorgia Meloni an, ihre Siegesserie auch bei Regionalwahlen fortzusetzen.

Nach Hochrechnungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks RAI vom Montagabend wird ihr Kandidat für das Gouverneursamt in der Provinz Ligurien, Marco Bucci, mit 48,4 Prozent über seinen Mitte-Links-Gegner Andrea Orlando (47,6 Prozent) obsiegen.

Melonis Lager regiert derzeit 14 von 20 italienischen Regionen. Meloni, deren Partei Brüder Italiens als profaschistisch eingestuft wird, hat mit ihrem rechtsgerichteten Lager eine Reihe von Siegen bei Regionalwahlen errungen. Ihr Bündnis liegt auch in landesweiten Umfragen vor der Opposition. Nur in Sardinien ging vergangenen Februar ein Spitzenamt nach einem knappen Rennen an den Kandidaten der Opposition.

