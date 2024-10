Überwiegend negative Reaktion auf Ergebnisse | Crocs, Ford, McDonald's unter Druck.

Die Reaktionen auf die meisten seit gestern Abend gemeldeten Ergebnisse sind an der Wall Street negativ. Ford, Crocs und JetBlue gehören zu den größeren Verlierern, mit auch Royal Caribbean, DR Horton, Stanley Black & Decker, PayPal und McDonald’s leicht unter Druck. Solide Zahlen und Aussichten fachen die Aktien von Cadence Design, Corning, F5, Waste Management und der VF Corp an. Pfizer kann von den soliden Zahlen ebenfalls profitieren, wobei der Ertragssprung vor allem auf den COVID-Medikamenten basiert, was die Wall Street meistens ignoriert. Heute Abend melden unter anderem AMD, Chipotle, Google, Reddit und Visa. Im Fokus stehen heute ebenfalls das Oktober-Verbrauchervertrauen und die September-JOLTS. Außerdem werden 7-jährige Staatsanleihen auktioniert. Die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen übersteigen heute Morgen die Marke von 4,30 Prozent.



