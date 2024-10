DHL streicht Prognose für 2024 und 2026 zusammen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der Logistikriese DHL erreicht wegen der lahmenden Konjunktur sein Gewinnziel für das Jahr 2024 nicht.

Die Paketsendungen zwischen Unternehmen und auch das Briefgeschäft der Deutschen Post hätten sich nicht wie erwartet entwickelt, teilte der Bonner Konzern am Mittwoch mit. Daher habe sich der Vorstand entschieden, die Prognose des operativen Gewinns (Ebit) für 2024 auf mehr als 5,8 Milliarden Euro zu kürzen. Zuvor hatten die Bonner eine Spanne zwischen sechs und 6,6 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Vor dem Hintergrund der angepassten Erwartungen für 2024 und des schwächeren makroökonomischen Umfelds vor allem in Europa senkte der Vorstand ebenfalls die Prognose für das mittelfristige Ebit-Wachstum auf mehr als sieben Milliarden Euro. Zuvor waren es 7,5 bis 8,5 Milliarden Euro für das Geschäftsjahr 2026 gewesen.

