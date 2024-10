EQS-News: BIKE24 führt erfolgreich SAP S4/HANA Public Cloud ein

EQS-News: BIKE24 Holding AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Dresden, 30. Oktober 2024 – BIKE24, einer der führenden europäischen E-Commerce-Anbieter für Fahrrad- und Outdoor-Produkte, hat erfolgreich die Einführung von SAP S4/HANA Public Cloud abgeschlossen. Mit dieser digitalen Transformation optimiert BIKE24 seine internen Prozesse und stärkt seine Position als Spitzenreiter im E-Commerce-Sektor.

Durch die Implementierung von SAP S4/HANA Public Cloud kann BIKE24 seine Geschäftsprozesse effizienter gestalten und sich auf weiteres Wachstum vorbereiten. Das neue System ermöglicht es, alle wichtigen Geschäftsbereiche – vom Einkauf und Logistik bis hin zum Kundenservice – besser zu vernetzen und schneller auf Kundenbedürfnisse zu reagieren.

„Die erfolgreiche Einführung von SAP ist ein bedeutender Meilenstein für BIKE24. Sie ist das Ergebnis der hervorragenden Zusammenarbeit unserer Teams über alle Fachbereiche hinweg. Trotz der Komplexität dieses Projekts verlief der Übergang nahezu reibungslos. Wir sind überzeugt, dass SAP uns dabei unterstützen wird, die Kundenzufriedenheit weiter zu erhöhen und gleichzeitig unsere internen Abläufe zu verbessern“, erklärt Martin Wünnenberg, CIO von BIKE24. „Zudem ist der Einsatz der SAP Public Cloud die konsequente Fortsetzung unserer Cloud Strategie und erhöht die IT-Sicherheit.“

Die SAP-Implementierung ist Teil der umfassenden Digitalisierung von BIKE24, die darauf abzielt, die Geschäftsprozesse zu automatisieren und zu skalieren. Die neue Systemlandschaft bringt erhebliche Vorteile. Dadurch werden sowohl die Effizienz verbessert als auch die weiteren Wachstumspläne spürbar besser unterstützt.

„Mit der Einführung von SAP schaffen wir die Basis für unser zukünftiges Wachstum. Die Optimierung unserer Prozesse wird uns helfen, langfristig erfolgreich zu bleiben und unser Angebot für Kunden und Investoren weiter zu stärken“, betont Andrés Martin-Birner, CEO und Mitgründer von BIKE24.

Dank der erfolgreichen SAP-Einführung ist BIKE24 optimal auf die zukünftigen Herausforderungen des Marktes vorbereitet und setzt seine Mission fort, Fahrrad- und Outdoor-Enthusiasten in ganz Europa ein erstklassiges Einkaufserlebnis zu bieten.

Pressekontakt:

E-Mail: presse@bike24.net

+49 351 417 497 299

Über BIKE24

BIKE24 gehört zu den führenden E-Commerce-Fahrradplattformen in Kontinentaleuropa. Der Online-Händler mit Fokus auf das Premiumsegment ist die zentrale Anlaufstelle für die schnell wachsende Community der Fahrrad- Enthusiasten und fördert so die grüne Mobilität. 2002 gegründet, hat er sich schnell zu einem in Kontinentaleuropa führenden und weltweit agierenden E-Commerce-Unternehmen in diesem stark wachsenden Markt entwickelt. Unter der Leitung von CEO und Mitgründer Andrés Martin-Birner bietet der Online-Shop den Kunden heute 77.000 Artikel von mehr als 800 Marken. Damit verfügt BIKE24 in Kontinentaleuropa über das breiteste Sortiment an Markenprodukten der Branche. Die Online-Fahrradplattform ist bereits mit acht lokalen Online-Shops in Deutschland (bike24.de), Österreich (bike24.at), Spanien (bike24.es), Frankreich (bike24.fr), Italien (bike24.it), den Niederlanden (bike24.nl), Belgien (bike24.be) und Luxemburg (bike24.lu) in Kontinentaleuropa präsent. Darüber hinaus beliefert der internationale Shop (bike24.com) Kunden auf der ganzen Welt.

