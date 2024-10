EUR/USD: Deutsche Inflation zieht wieder kräftig an – NFPs im Fokus

Das Währungspaar EUR/USD befindet sich am Mittwochnachmittag laut IG-Indikation mit rund 0,30 Prozent auf Tagessicht in der Pluszone. Neben einer Überraschung auf der deutschen Inflationsseite sehen sich Anleger zusehends mit wichtigen US-Daten konfrontiert. Auch die immer näher heranrückende US-Wahl dürfte weiterhin einen Einfluss auf das Marktgeschehen ausüben.

Teuerungsrate liegt hierzulande im September bei 2,0 Prozent – US-BIP weniger stark als gedacht

Die Teuerungsrate in der Bundesrepublik Deutschland ist im Oktober überraschend deutlich gestiegen. So verteuerten sich Waren und Dienstleistungen im Durchschnitt um 2,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am heutigen Mittwoch mitteilte. Ökonomen hatten im Vorfeld mit einer Rate von 1,8 gerechnet, nach 1,6 Prozent im September.