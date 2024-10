DAX® - Kleine Topformation

Die rote Kerze vom Vortag war ein unguter Vorbote und so startete der DAX® gestern mit einem Abwärtsgap (19.465 zu 19.421 Punkte) in den Handel. Als die deutschen Standardwerte im weiteren Handelsverlauf dann auch noch das „swing low“ vom 23. Oktober bei 19.330 Punkten preisgeben mussten, fiel das Aktienbarometer schnell bis auf 19.201 Punkte zurück. Letztlich ist auf Schlusskursbasis ein Abgleiten unter das o. g. Tief bei 19.330 Punkten zu beklagen. Dadurch schlägt die zuletzt beschriebene Schiebezone zwischen dem Allzeithoch bei 19.675 Punkten auf der Ober- und besagten 19.330 Punkten auf der Unterseite in eine kleine Topformation um. Rein rechnerisch hält diese Formation ein Abschlagspotenzial von 340 Punkten bereit, welches perspektivisch den strategischen Rückzugsbereich aus der horizontalen Haltezone bei 19.000/18.900 Punkten sowie der 50-Tages-Linie (akt. bei 19.013 Punkten) wieder in den Mittelpunkt rückt. Um den jüngsten Schwächeanfall zu verdauen, müssten die deutschen „blue chips“ indes zumindest die Marke von 19.330 Punkten schnellstmöglich zurückerobern. Die heute veröffentlichten Sentimentwerte der American Association of Individual Investors (AAII) liegen jeweils nahe der historischen Durchschnitte – deshalb: unspektakulär.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

