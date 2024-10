Zahl der Flut-Opfer in Spanien steigt auf mindestens 95

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

La Alcudia (Reuters) - In Spanien steigt einen Tag nach dem schwersten Unwetter seit fast 30 Jahren die Zahl der Toten auf mindestens 95.

Der Minister für regionale Angelegenheiten, Ángel Víctor Torres, sagte am Mittwochabend vor Journalisten, die Behörden könnten noch immer keine abschließende Zahl aller Vermissten nennen. Dies deute darauf hin, dass die Zahl der Todesopfer wahrscheinlich weiter steigen werde. "Dies zeigt das gewaltige Ausmaß dieser Tragödie", erklärte Torres. Am Dienstag waren Flutwellen durch Städte und Dörfer gedrungen, Brücken und Gebäude wurden zerstört oder schwer beschädigt. Viele Fahrzeuge wurden von den Straßen gespült. Meteorologen sagten, in Teilen der Region Valencia sei innerhalb von acht Stunden so viel Regen wie in einem ganzen Jahr gefallen.

