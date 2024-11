ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Hellofresh auf 'Overweight' - Ziel 14 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Hellofresh von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 7 auf 14 Euro verdoppelt. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken wende sich zum Besseren, schrieb Analyst Marcus Diebel in seiner am Freitag vorliegenden Empfehlung im Nachgang jüngster Zahlen. Die Schätzungen hätten ihren Boden erreicht, es gebe bei den Gewinnerwartungen nun eher Überschusspotenzial. Zudem lobte er attraktive Bewertung und Barmittelrendite./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2024 / 19:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2024 / 00:15 / GMT

