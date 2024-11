Asiatische Börsen fallen im Sog der Wall Street

Frankfurt (Reuters) - Im Sog einer schwächeren Wall Street haben die japanischen Börsen zum Wochenschluss deutlich nachgegeben.

Ein Anstieg des Yen lastete zusätzlich auf Aktien exportorientierter Unternehmen. In Tokio fiel der Nikkei-Index am Freitag um 2,6 Prozent auf 38.053 Punkte. Der breiter gefasste Topix verlor 1,9 Prozent.

Die US-Börsen schlossen am Donnerstag schwächer, nachdem Microsoft und Meta Platforms auf weiter steigende Kosten für Künstliche Intelligenz (KI) hingewiesen hatten. Das dürfte die Gewinne der Tech-Giganten schmälern. Am Freitag stehen die US-Arbeitsmarktdaten im Fokus. Shuutarou Yasuda, ein Marktanalyst bei Tokai Tokyo Intelligence Laboratory, sagte, die japanischen Märkte dürften nächste Woche wegen der Entscheidung der US-Notenbank und der US-Präsidentschaftswahlen volatil bleiben.

Der Yen hatte nach der Notenbanksitzung am Donnerstag knapp ein Prozent zum Dollar gewonnen. Der Chef der Bank of Japan, Kazuo Ueda, hielt mit weniger pessimistischen Kommentaren die Tür für eine Zinserhöhung zum Jahresende offen. Eine stärkere japanische Währung schadet tendenziell den Aktien von Exporteuren, da sie den Wert der Auslandsgewinne in Yen verringert. Aktien des Tech-Investors Softbank fielen um 5,6 Prozent. Papiere des Uniqlo-Mutterkonzerns Fast Retailing rutschten um 2,8 Prozent ab.

An den chinesischen Märkten ging es am Freitag weniger stark abwärts. Die Börse Shanghai notierte 0,2 Prozent tiefer. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen trat auf der Stelle. Anleger setzten darauf, dass sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt langsam erholt. Chinas verarbeitendes Gewerbe ist im Oktober wieder auf Wachstumskurs gegangen. Wie eine Umfrage des Privatsektors ergab, stieg der Caixin/S&P Global PMI für das verarbeitende Gewerbe im Oktober auf 50,3 von 49,3 Stellen im Vormonat und übertraf damit die Prognosen der von Reuters befragten Analysten.

Asiatische Aktienindizes am Kurse um 08:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 38.053,67 -2,6%

Topix 2.644,26 -1,9%

Shanghai 3.272,57 -0,2%

CSI300 3.890,90

Hang Seng 20.469,46 +0,8%

Kospi 2.542,36 -0,5%

----------

Währungen Kurse um 08:00

Uhr

Euro/Dollar 1,0872

Pfund/Dollar 1,2896

Dollar/Yen 152,39

Dollar/Franken 0,8641

Dollar/Yuan 7,1236

Dollar/Won 1.378,06

