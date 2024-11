Dax wenig verändert erwartet - US-Jobdaten im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung wichtiger US-Konjunkturdaten wird der Dax am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge zunächst auf der Stelle treten.

Am Donnerstag hatte er 0,9 Prozent schwächer bei 19.077,54 Punkten geschlossen. Für fallende Kurse an den Börsen rund um den Globus sorgten negativ aufgenommene Bilanzen von US-Großkonzernen wie Microsoft und Meta.

Am Freitagmittag (13.30 Uhr MEZ) legt die US-Regierung den Arbeitsmarktbericht für Oktober vor. Von Reuters befragte Experten erwarten einen Stellenaufbau von nur noch 115.000, nach 254.000 im September. Die US-Notenbank Fed, die für stabile Preise sorgen und Vollbeschäftigung fördern soll, achtet genau auf die Jobdaten. Sie hat im September die Zinsen gesenkt und könnte im November nachlegen.

Im Terminkalender bei den Unternehmen stehen unter anderem die Quartalszahlen der US-Ölgiganten Chevron und Exxon Mobil.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 19.077,54

EuroStoxx50 4.827,63

EuroStoxx50-Future 4.834,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 41.763,46 -0,9%

Nasdaq 18.095,15 -2,8%

S&P 500 5.705,45 -1,9%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 38.033,74 -2,7%

Shanghai 3.286,31 +0,2%

Hang Seng 20.511,33 +1,0%

(Bericht von Zuzanna Szymanska, Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)