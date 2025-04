Nach dem Kurssprung zur Wochenmitte ist dem deutschen Aktienmarkt am Donnerstag ein Stück weit die Luft ausgegangen. Der Leitindex Dax gab in der ersten Handelsstunde auf Xetra in der Spitze 0,8 Prozent nach und fiel unter 21.800 Punkte. Am Mittwoch hatte er bei seiner Erholung noch zeitweise die Marke von 22.000 Punkten überschritten.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Donnerstag deutlicher als der Dax in der Spitze um gut ein Prozent auf weniger als 27.400 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es in ähnlicher Größenordnung nach unten. Im Blick bleiben die von den USA angezettelten, internationalen Handelskonflikte.

Adidas nach Zahlen unter den Dax-Gewinnern

Zu den Gewinnern am deutschen Aktienmarkt zählt am Morgen die Aktie von Adidas. Die Aktie sprang im Xetra-Handel um bis zu 2,1 Prozent auf 214,50 Euro. Der Konzern hatte zuvor die Zahlen fürs erste Quartal veröffentlicht. Adidas sprach von besser als erwarteten Ergebnissen. Dies teilten Analysten auf breiter Basis.

Der Konzern entwickele sich in einem schwierigen Umfeld weiterhin stark, ließ etwa Piral Dadhania von RBC verlauten. "Zweifellos ist dies auch auf die Schwäche von Wettbewerbern wie Nike und Puma zurückzuführen", ergänzte er. Nach dem jüngsten Ausverkauf sieht er in Adidas unter den von RBC beobachteten Unternehmen eine bevorzugte Empfehlung.

Von der Bank of America kam sogar gleich eine frische Kaufempfehlung, auch wenn Analyst Thierry Cota sein Kursziel auf 260 Euro reduzierte. Damit orientiert er sich nah am Hoch seit 2022, während der Kurs vor zwei Wochen noch auf ein Tief seit gut einem Jahr gerutscht war. Seit Mitte Februar hatten sie in der Spitze bis zu 33 Prozent an Wert verloren, wenngleich ein Teil dieser Verluste zuletzt schon wieder aufgeholt wurde./tih/stk

Vossloh enttäuscht - Aktie verliert deutlich

Mit deutlichen Abschlägen starten dagegen Vossloh-Aktien nach Zahlenvorlage in den Xetra-Handel. Verluste von zeitweise mehr als sieben Prozent beförderten die Anteilsscheine am Donnerstagmorgen ans Ende des Nebenwerte-Index SDax.

Hintergrund des Abschlags: Der Schienen- und Verkehrstechnik-Konzern ist mit einem unerwarteten Umsatzrückgang ins Jahr gestartet. Mit gut 251 Millionen Euro lag der Erlös knapp sieben Prozent niedriger als im außergewöhnlich guten Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Donnerstag in Werdohl mitteilte.

Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg gerechnet. Vossloh erklärte die Entwicklung mit späteren Auslieferungen nach China. Zugleich brach der Gewinn noch stärker ein als gedacht. Ein Auftragsbestand in Rekordhöhe stimmt den Vorstand jedoch zuversichtlich, seine angekündigten Jahresziele zu erreichen. Im ersten Quartal verdiente Vossloh unter dem Strich knapp sieben Millionen Euro und damit über ein Drittel weniger als im Vorjahreszeitraum.

Der operative Gewinn (Ebit) brach sogar um fast 60 Prozent auf 7,4 Millionen Euro ein. Für das laufende Jahr rechnet der Vorstand jedoch weiterhin mit einem Umsatz von 1,25 bis 1,325 Milliarden Euro. Der operative Gewinn soll 110 bis 120 Millionen Euro erreichen. Der geplante Kauf des französischen Betonschwellenspezialisten Sateba kommt noch hinzu. Wann genau die Übernahme vollzogen wird, ließ der Vorstand nun allerdings offen. Zuvor hatte er spätestens Anfang Mai ins Auge gefasst.

