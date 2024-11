Original-Research: FORTEC Elektronik AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG 01.11.2024 / 11:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG Unternehmen: FORTEC Elektronik AG ISIN: DE0005774103 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 01.11.2024 Kursziel: 27,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Ausblick fällt optimistischer aus als erwartet, Jahresauftakt 2024/2025 dürfte aber zunächst noch schwach verlaufen FORTEC hat vorgestern die Jahreszahlen 2023/2024 vorgelegt, die im Wesentlichen den vorab gemeldeten Eckdaten entsprachen. Der Ausblick fällt indes positiver aus, als wir erwartet hatten, dürfte aber erst nach Q2 2024/2025 Zuwächse bringen. [Tabelle] Solides Ergebnis, starker FCF: Mit einem Konzernumsatz von 94,5 Mio. EUR (Guidance: 95-100 Mio. EUR; -10,7% yoy) und einem EBIT von 7,1 Mio. EUR (Guidance: 7,0-9,5 Mio. EUR) wurden die Jahresziele knapp erfüllt. Äußerst positiv entwickelte sich dabei die Rohertragsmarge, die sich auf 34,4% verbesserte (Vj.: 33,3%) und laut Vorstand FORTECs fortlaufende Entwicklung zum Systemanbieter widerspiegelt. Der Jahresüberschuss entsprach mit 5,5 Mio. EUR unserer Prognose, sodass auch der gegenüber dem Vorjahr stabile Dividendenvorschlag i.H.v. 0,85 EUR je Aktie wie erwartet ausfiel. Dagegen zeigte sich der Free Cashflow mit 13,2 Mio. EUR (4,06 EUR je Aktie) überraschend hoch. Dies ist insbesondere auf einen spürbaren Vorratsabbau im Zuge der jüngsten Nachfrageschwäche zurückzuführen und dürfte u.a. aufgrund eines für das laufende GJ avisierten Investitionspakets über rund 2 Mio. EUR (vs. CAPEX 2023/2024: 0,5 Mio. EUR) einen vorläufigen Peak dargestellt haben. Ausblick stimmt optimistisch: In 2024/2025 erwartet der Vorstand trotz einer betont 'vorsichtigen' Betrachtungsweise einen leichten Anstieg der Konzernerlöse auf 95 bis 110 Mio. EUR und ein EBIT zwischen 6 und 8 Mio. EUR. Beide Eckwerte liegen deutlich oberhalb unserer letzten Prognose (MONe alt: Umsatz 90,2 Mio. EUR; EBIT 4,8 Mio. EUR). Zwar lassen der per 30.06. nochmals rückläufige Auftragsbestand von 53,4 Mio. EUR (9M: 64,2 Mio. EUR; Vj.: 83,0 Mio. EUR) und die Book-to-bill-Ratio von 0,7x für den Jahresauftakt 2024/2025 einen spürbaren Umsatz- und Ergebnisrückgang gegenüber dem noch starken Vorjahresquartal erwarten (Q1 23/24: Umsatz 26,6 Mio. EUR; EBIT 3,5 Mio. EUR). Doch deutete sich in Q1 24/25 mit einem leichten Zuwachs im Auftragsbestand auf 57,2 Mio. EUR und einer Book-to-Bill von 1,3x eine zaghafte Erholung an. Unverändert sieht sich der Vorstand vor diesem Hintergrund in der Lage, bis 2026 ein Umsatzniveau von 120-130 Mio. EUR zu erreichen. Parallel dazu werden anorganische Wachstumsschritte verfolgt (Sweet Spot: Umsatz 5,0-20,0 Mio. EUR; EBIT-Marge >9%), wobei laut FORTEC Kaufpreise von bis zu 8 Mio. Der positive Ausblick untermauert das Credo des Unternehmens, Resilienz und Agilität zu zeigen. Wir heben unsere Prognosen an, bleiben aber in der unteren Hälfte der Guidance-Spanne positioniert. Nichtsdestotrotz erachten wir die Aktie angesichts der nochmals gesunkenen EV-Multiples (EV-EBIT 2025e: 7,0x) weiterhin als attraktiv bewertet. Unser Kursziel bestätigen wir bei 27,00 EUR. 