Top-Aktien für November 2024

Ralf Anders: RWE

Während alle Welt auf die Magnificent Seven starrt, dümpeln Versorgeraktien vor sich hin. Dabei haben einige davon richtig viel zu bieten! RWE (WKN: 703712) zum Beispiel will von 2024 bis 2030 weltweit 55 Mrd. Euro in lokal emissionsfreie Energieerzeugung und -speicherung investieren. Daneben hat RWE letztes Jahr ihre Position in den USA per Übernahme stark ausgebaut und bereitet sich geduldig auf das Abheben der Wasserstoffwirtschaft vor.

Der Konzern hat über Green Bonds besonders günstigen Zugang zum Kapitalmarkt und profitiert vom verbissenen Wettbewerb unter den Lieferanten von Windkraft-, Solar- und Speichertechnik. Und weil sich RWE mit ihren hohen Cashflows locker regelmäßig steigende Dividenden leisten kann, wird diese Aktie im November interessant.

Ralf Anders besitzt keine Aktien von RWE.

Caio Reimertshofer: 11 bit studios

Draußen wird es kälter und ungemütlicher. Infolgedessen werden bei dem einen oder anderen die Freizeitaktivitäten sicherlich nach innen verlegt. Gut ist das insbesondere für Gaming-Unternehmen, die davon profitieren, wenn man sich drinnen und idealerweise vor dem PC oder der Spielkonsole aufhält.

Passend dazu heißt meine Top-Aktie für den November 11 bit studios (WKN: A1J1ZZ). Der kleine polnische Spieleentwickler veröffentlichte zuletzt sein Videospiel Frostpunk 2, das an den Erfolg seines Vorgängers anknüpfen soll.

Kurz nach der Veröffentlichung des Spiels gab 11 bit studios bekannt, dass bereits 350.000 Kopien abgesetzt und die Ausgaben für Produktion und Vermarktung gedeckt werden konnten.

Der Aktienmarkt reagierte deutlich negativ auf diese Ankündigung und schickte die Aktie von 11 bit studios auf Talfahrt. Aus meiner Sicht handelt es sich dabei um eine Übertreibung. Ich persönlich habe den Dip als Gelegenheit genutzt, um mir weitere Anteile am Unternehmen zu sichern.

Wer ebenfalls eine gewisse Affinität für Videospiele besitzt und daran glaubt, dass Frostpunk 2 sowie weitere Spiele des Entwicklers in Zukunft zum wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens beitragen können, hat möglicherweise eine spannende Gelegenheit vor sich.

Caio Reimertshofer besitzt Aktien von 11 bit studios.

Peter Roegner: Nexus AG

Die Nexus AG (WKN: 522090) aus Donaueschingen bietet Software für alle Fachbereiche in Krankenhäusern, Psychiatrien, Rehabilitations- sowie Heimeinrichtungen an und ist in acht Staaten Europas aktiv. Das Unternehmen überzeugt seit Jahren mit einem zweistelligen Umsatzwachstum sowie operativen Margen von über 10 % und ist dazu hochprofitabel.

Die Verbesserung der digitalen Infrastruktur der Kliniken ist ausdrücklich ein wesentlicher Teil des Krankenhauszukunftsgesetzes. Dass der große SAP-Konzern (WKN: 716460) sein Angebot für Krankenhäuser in sechs Jahren einstellt, dürfte nicht zum Schaden von Nexus sein.

Die allgemeine Schwäche der IT-Werte hat auch den Aktienkurs von Nexus gedrückt – für mich sieht das nach einer klassischen Aktie des Monats aus.

Peter Roegner besitzt keine Aktien der Nexus AG und keine Aktien der SAP AG.

Frank Seehawer: 3i Group

Meine Top-Aktie für November 2024 ist die 3i Group (WKN: A0MU9Q), eine der führenden Private-Equity-Gesellschaften mit Fokus auf mittelständische Unternehmen in Europa und Nordamerika. Ihre Equity Story basiert auf einem langfristig erfolgreichen Investmentansatz, der auf bewährte Managementteams und nachhaltige Wachstumsstrategien setzt.

Insbesondere das Investment in den Discounter Action hat stark zur Wertsteigerung beigetragen. Der niederländische Billiganbieter macht Aldi und Lidl zunehmend Konkurrenz – ein Trend, der noch länger anhalten könnte.

Anleger können aber auch vom robusten Wachstum des britischen Portfolios profitieren, das trotz konjunktureller Unsicherheiten weitere Chancen bietet. Eine attraktive Dividendenrendite und ein solides Risiko-Rendite-Verhältnis machen die Aktie interessant. Neue Allzeithochs sind wahrscheinlich.

Frank Seehawer besitzt Aktien der 3i Group.

Hendrik Vanheiden: L’Oréal

Qualitätsaktien gibt es selten mit Rabatt zu kaufen. Bei dem größten Kosmetikunternehmen der Welt L’Oréal (WKN: 853888) könnte sich jetzt genau so eine Chance ergeben. Denn der Aktienkurs fiel seit Jahresbeginn um 20 %, während die Gewinne weiter steigen. Das KGV liegt nun bei 29 (Stand aller Angaben: 25.10.2024). So günstig war die Aktie in den letzten fünf Jahren nie.

Natürlich gibt es auch Gründe für die schwache Kursentwicklung. Das Geschäft mit Kosmetika und Pflegeprodukten entwickelt sich aktuell nur schleppend – der Absatz in China schwächelt aufgrund der dortigen Wirtschaftsflaute und die hohen Preiserhöhungen der Vorjahre lassen sich weltweit nicht fortsetzen. Der Umsatz stieg daher zuletzt „nur“ um 6 %, nachdem die Wachstumsrate in den Vorjahren meist zweistellig war.

Die langfristigen Treiber scheinen mir allerdings intakt. Ich werde mir L’Oréal daher im November genau ansehen und meine Position vielleicht aufstocken.

Hendrik Vanheiden besitzt Aktien von L’Oréal.

Henning Lindhoff: Nu Holdings

Mein Highlight im November ist Nu Holdings (WKN: A3C82G). Die Muttergesellschaft der Nubank glänzt nicht nur als größte Fintech-Bank in Lateinamerika, sondern auch als eine der wachstumsstärksten Finanzinstitute weltweit.

Die Bank fokussiert sich auf den riesigen Markt der noch unterversorgten Verbraucher in Brasilien, Mexiko und neuerdings Kolumbien. Durch das digitale Bankmodell hat Nubank eine dominante Position in Brasilien erlangt und erreicht dort jetzt die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung. Das schnelle Wachstum spiegelt sich in steigenden Profiten wider, während Nutzer direkt vom Bargeld ins digitale Zeitalter springen.

Trotz anfänglicher Bedenken bezüglich nicht getilgter Kredite zeigt die Bank, dass sie Risiken effektiv managen kann, was die Nettozinsmargen verbessert. Nu Holdings verzeichnete 2023 erstmals Gewinne und ich gehe von einer Gewinnsteigerung um 70 % für dieses Jahr und etwa 40 % für das nächste Jahr aus.

Kurz gesagt: Nu Holdings bietet eine spannende Chance, in ein Unternehmen zu investieren, das bestens positioniert ist, um von der digitalen Bankrevolution in Lateinamerika zu profitieren. Bist du bereit, auf diesen Zug aufzuspringen?

Henning Lindhoff besitzt keine Aktien von Nu Holdings.

Peter Wolf-Karnitschnig: Lufthansa

Meine Top-Aktie für den November ist die Lufthansa (WKN: 823212). Seit knapp drei Monaten befindet sich das Papier des deutschen Airline-Konzerns wieder im Steigflug, und das hat meiner Meinung nach zwei gute Gründe.

Grund 1: Der Wettbewerb mit Billigfliegern wird schwächer. Die in den letzten Jahren hierzulande stark gestiegenen Luftverkehrsabgaben haben zur Folge, dass Ryanair & Co. ihr Flugangebot aus und nach Deutschland stark ausdünnen. Sie können auf vielen Strecken keine günstigen Preise mehr anbieten.

Grund 2: Die Lufthansa baut konsequent ihre Marktmacht in Europa aus. Nachdem die Beteiligung an bzw. spätere Übernahme von ITA Airways in trockenen Tüchern ist, spricht die deutsche Fluggesellschaft nun mit Portugal über einen Einstieg bei TAP und mit Lettland über eine Beteiligung an Baltic Airways. Damit wird der Lufthansa-Konzern seine Dominanz in weiteren europäischen Märkten zementieren.

Peter Wolf-Karnitschnig besitzt keine Aktien von Lufthansa und Ryanair.

Der Artikel Top-Aktien für November 2024 ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Offenlegung: Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von L`Òreal, Nu Holdings und SAP.

