3 Gründe, warum Tesla von einem Wahlsieg Trumps profitieren würde!

Warum Tesla fast 800 Mrd. USD wert ist. Ein neuer Produktzyklus startet!

Mit einer Marktkapitalisierung von 787 Mrd. USD spaltet die Tesla-Aktie die Gemüter. Denn man ist mehr wert als alle deutschen Autobauer zusammen. Doch Tesla hat enorme Vorteile, denn der Konzern wandelt sich zu einem KI- und Robotikunternehmen und steht kurz davor, zu den Vorreitern auf ganz neuen, großen Märkten zu gehören sowie einen neuen Produktzyklus einzuleiten. Erstens will man 2025 schon erste Ride-Hailing-Services (Fahrservice wie Uber) mit autonomen Fahrzeugen in Texas und Kalifornien starten. 2026 läuft die Serienproduktion des Robotaxis „Cybercab“ an. Dann kann Tesla den Markt für Robotaxis mit einem eigenen Service adressieren. Vorstellbar ist auch, dass Tesla-Besitzer ihre Fahrzeuge der Flotte bereitstellen, um damit Geld zu verdienen, wenn sie es gerade nicht benötigen. Zweitens will Tesla in 2025 schon hunderte des humanoiden Roboters „Optimus“ in seinen Fabriken einsetzen und ein Jahr später mit der Skalierung der Produktion für externe Kunden beginnen. Humanoide Roboter werden der größte Markt. Es könnte langfristig 20 Mrd. humanoide Roboter geben, die in der Fertigung, in Krankenhäusern sowie in privaten Haushalten helfen. Tesla will Optimus später für 20.000 bis 30.000 USD anbieten.