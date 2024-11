EQS-News: Amadeus Fire AG: Monika Wiederhold bereichert den Vorstand der Amadeus Fire Group

EQS-News: AMADEUS FIRE AG / Schlagwort(e): Personalie

Amadeus Fire AG: Monika Wiederhold bereichert den Vorstand der Amadeus Fire Group



04.11.2024 / 16:04 CET/CEST

Monika Wiederhold bereichert den Vorstand der Amadeus Fire Group



Frankfurt/Main, 4. November 2024

Der im SDAX der Deutsche Börse AG notierte, spezialisierte Anbieter von Personaldienst-leistungen und Weiterbildung, die Amadeus Fire Group (Prime Standard; ISIN: DE0005093108; Börsenkürzel: AAD), begrüßt zum 1. November 2024 Monika Wiederhold als neues Mitglied des Vorstands.

Monika Wiederhold verantwortet als Chief Operating Officer (COO) den Geschäftsbereich Weiterbildung, der bisher kommissarisch durch den CEO, Robert von Wülfing, geführt wurde. „Ich freue mich sehr auf die kommenden Herausforderungen der digitalen Transformation in der Aus- und Weiterbildung der Amadeus Fire Group. Der Ausbau des einzigartigen Service- und Produktportfolios durch organisches als auch anorganisches Wachstum, wird maßgeblich dazu beitragen unsere Marktposition weiter zu stärken“, unterstreicht Monika Wiederhold ihre Ambitionen, die Entwicklungen im Bildungsmarkt aktiv mitzugestalten.

Monika Wiederhold bringt über zwei Jahrzehnte internationale Managementerfahrung mit, darunter führende Positionen zunächst im Lufthansa-Konzern und seit 2017 bei der Amadeus IT Group S. A., einem global führenden Anbieter von IT-Lösungen der Reisebranche. Dort führte sie zuletzt als Executive Vice President die Bereiche Marketing & Digital Transformation. Ihre beeindruckende Karriere ist geprägt von umfassender Erfahrung in der Entwicklung und operativen Umsetzung von Wachstumsstrategien sowie der Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Teams zu inspirieren und zu motivieren ist eine ihrer wesentlichen Stärken als Führungskraft.

Robert von Wülfing, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Amadeus Fire Group, bekräftigt erneut seine Begeisterung über die Komplettierung des Vorstands: „Monika Wiederhold ist eine echte Bereicherung unseres Teams! Ihre fundierte Expertise und ihre strategische Denkweise werden uns entscheidend dabei unterstützen, die Wachstumsstrategie und Positionierung der Amadeus Fire Group als einen der führenden Dienstleister im Bildungsmarkt – getreu unseres Mottos: „Wir. Vermitteln. Kompetenzen.“ – zu untermauern.“



Der Vorstand der Amadeus Fire Group besteht damit wieder aus drei Mitgliedern:

Robert von Wülfing, Vorstandsvorsitzender (CEO),

Monika Wiederhold, Chief Operating Officer (COO) Weiterbildung,

Dennis Gerlitzki, Chief Operating Officer (COO) Personaldienstleistungen.

Über die Amadeus Fire Group:

Die Amadeus Fire Group ist ein auf Personaldienstleistungen und Weiterbildung spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen. Der Konzern trägt durch die Ausbildung und Bereitstellung qualifizierter Fachkräfte aktiv zur Minderung des Fachkräftemangels bei.

Die Amadeus Fire AG offeriert seit mehr als 35 Jahren erstklassige Lösungen in der Personal-vermittlung für kaufmännische und IT-Positionen, in der Zeitarbeit sowie im Interim Management. An mehr als 20 Standorten in ganz Deutschland ist die Amadeus Fire AG ein zuverlässiger Partner für Fach- und Führungskräfte in den Bereichen Accounting, Office, Financial Services und IT-Services.

Die Weiterbildungsinstitute der Amadeus Fire Group – die Steuer-Fachschule Dr. Endriss, die GFN und das COMCAVE.COLLEGE – stellen ein umfassendes Bildungsangebot an kaufmännischen und IT-Kompetenzen bereit. Deutschlandweit werden Weiterbildungen und Umschulungen sowohl für öffentlich geförderte Programme (B2G) als auch für Privat- (B2C) und Geschäftskunden (B2B) angeboten.

Kontakt:

Jörg Peters

Bereichsleiter Investor Relations

jpeters@amadeus-fire.de

+49 (0)69 96 87 61 80

