Original-Research: SYZYGY GROUP (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: SYZYGY GROUP - von GBC AG 04.11.2024 / 14:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu SYZYGY GROUP Unternehmen: SYZYGY GROUP ISIN: DE0005104806 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 6,60 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Marcel Schaffer 9 Monate 2024: Leichter Umsatzrückgang trifft auf Ergebnisverbesserung; Guidance und Schätzungen reduziert; Kursziel: 6,60 EUR Die SYZYGY GROUP weist für die ersten neun Monate 2024 einen leichten Umsatzrückgang in Höhe von 3,4 % auf 52,57 Mio. EUR (VJ: 54,39 Mio. EUR) aus und liegt damit leicht unter unseren Erwartungen. In der Quartalsbetrachtung weist die Gesellschaft ein konstantes Umsatzvolumen aus (Q1: 17,56 Mio. EUR; Q2: 17,37 Mio. EUR; Q3: 17,64 Mio. EUR), während der Vorjahreszeitraum von einer außerordentlichen Umsatzentwicklung im ersten und dritten Quartal geprägt war. Insbesondere das erste Quartal 2023 profitierte von Nachlaufeffekten, die einen Teil des Umsatzrückgangs im laufenden Geschäftsjahr erklären. Bei einer nahezu proportionalen Entwicklung der Einstandskosten konnte die SYZYGY GROUP somit trotz rückläufiger Umsatzentwicklung das operative Ergebnis verbessern. Das EBIT in Höhe von 4,32 Mio. EUR liegt deutlich über dem um Firmenwertabschreibungen bereinigten Vorjahreswert von 3,46 Mio. EUR. Auch die EBIT-Marge verbesserte sich auf 8,2 % (VJ: 6,4 %). Sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis liegt die SYZYGY GROUP nach den ersten drei Quartalen 2024 leicht zurück. Daher hat das Management mit der Veröffentlichung des 9-Monatsberichts 2024 die Guidance leicht nach unten angepasst. Der Umsatz soll nun auf Gesamtjahresbasis um -3 % unter dem Vorjahreswert liegen (bisherige Guidance: Umsatz auf Vorjahresniveau). Darüber hinaus erwartet das Unternehmen eine EBIT-Marge von 8,0 % (bisherige Guidance: 9,0 %). Für das vierte Quartal erwartet das Management der SYZYGY GROUP Umsatzerlöse in Höhe von rund 17 Mio. EUR und ein EBIT in Höhe von rund 1,2 Mio. EUR und damit jeweils eine rückläufige Entwicklung im Vergleich zum dritten Quartal. Wir gehen davon aus, dass hierfür insbesondere die fehlenden Umsatzimpulse der deutschen Gesellschaften verantwortlich sind. In der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres gab es noch eine Vielzahl von Neugeschäftsanfragen, die jedoch nicht wie erwartet zu Abschlüssen geführt haben. Zudem werden anstehende Projektabschlüsse voraussichtlich zu einem niedrigeren Umsatzniveau führen. Grundsätzlich agiert die SYZYGY GROUP als Dienstleister in einem derzeit schwachen Marktumfeld, das sich insbesondere auf das Beratungsgeschäft auswirkt. Vor diesem Hintergrund gehen wir für das kommende Geschäftsjahr 2025 von einer seitwärtsgerichteten Umsatzentwicklung der deutschen Gesellschaften aus. Die in UK & USA tätigen Gesellschaften sollten nach dem Wegfall eines hohen Budgets ab 2025 wieder steigende Umsätze erzielen. Basis hierfür sind die bereits erzielten Erfolge bei der Neukundengewinnung sowie der Ausbau bestehender Etats. Ausgehend von einem niedrigeren Umsatzniveau unterstellen wir für 2025 ein Umsatzwachstum von 10 %. Mit der gleichen Wachstumsrate kalkulieren wir für die polnische Gesellschaft Ars Thanea, die im Bereich der CGI-Dienstleistungen sowie im Agenturgeschäft einige Erfolge vorweisen kann. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen wir analog zur Guidance des Unternehmens mit Umsatzerlösen in Höhe von 69,59 Mio. EUR (bisherige Prognose: 72,46 Mio. EUR). Für die kommenden Geschäftsjahre reduzieren wir unsere Wachstumsprognosen und erwarten für 2025 Umsatzerlöse in Höhe von 72,37 Mio. EUR (bisherige Prognose: 78,26 Mio. EUR) und für 2026 in Höhe von 75,27 Mio. EUR (bisherige Prognose: 82,17 Mio. EUR). Analog dazu reduzieren wir auch unsere Schätzungen für das operative Ergebnis. Die von uns für 2024 unterstellte EBIT-Marge von 8,0 % (bisher: 9,0 %) sollte sich bis zum Geschäftsjahr 2026 nur noch auf 9,9 % (bisher: 11,0 %) erhöhen. Im Rahmen des aktualisierten DCF-Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel von 6,60 EUR (bisher: 7,70 EUR) ermittelt. Das Rating lautet unverändert KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31175.pdf