Nachfrage nach warmer Kleidung hilft Zalando auf die Sprünge

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Eine anziehende Nachfrage für die Herbst-Winter-Kollektionen und ein florierendes Logistikgeschäft haben dem Onlinehändler Zalando im dritten Quartal Zuwächse beschert.

"Die gesamte Branche hatte einen sehr starken Start in die Saison, der von verschiedenen Faktoren getrieben wurde", sagte Finanzchefin Sandra Dembeck am Dienstag. Einer davon sei das kühle, herbstliche Wetter im September gewesen. Dembeck kündigte an, dass sich das Wachstum im vierten Quartal fortsetze, allerdings nicht auf demselben Niveau.

Im dritten Quartal setzte Zalando über seine Online-Modeplattform mit 2,2 Milliarden Euro 4,3 Prozent mehr um als vor Jahresfrist. Die Erlöse im Logistikgeschäft, zu dem der britische Einzelhändler ASOS als Kunde hinzukam, stiegen um elf Prozent auf 239,7 Millionen Euro. Der bereinigte operative Gewinn vervierfachte sich auf 93 Millionen Euro. Zudem legte der durchschnittliche Bestellwert auf 61,10 (58,80) Euro zu. Zalando bestätigte seine vergangene Woche angehobene Wachstums- und Gewinnprognose für 2024.

Die Anleger blieben indes skeptisch: Die Aktie notierte knapp ein Prozent im Minus bei 27,85 Euro. "Um die Anleger zufriedenzustellen, muss Zalando in den kommenden Quartalen seine Fähigkeit unter Beweis stellen, das Wachstum auch über vorübergehende wetterbedingte Rückenwinde hinaus weiter zu beschleunigen", kommentierte Clement Genelot, Analyst bei Bryan Garnier. Bei den Experten der Deutschen Bank hieß es: "Wir erwarten zwar, dass sich das Umsatzwachstum im vierten Quartal leicht verlangsamt, glauben jedoch, dass Zalando zeigt, dass es sowohl den Umsatz als auch die Marge steigern kann.

(Bericht von Mark Potter und Bernadette Baum in Danzig, Hakan Ersen und Anneli Palmen, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)