Insider: KPMG plant Entlassung hunderter Wirtschaftsprüfer in den USA

(Reuters) - KPMG wird einem Insider zufolge in den USA knapp vier Prozent seiner Mitarbeiter im Bereich Wirtschaftsprüfung entlassen.

Das entspreche rund 330 Stellen, sagte eine mit dem Vorhaben vertraute Person am Montag. Das "Wall Street Journal" hatte zuvor berichtet, die etwa 330 der rund 9000 Mitarbeiter in den USA seien jüngst informiert worden, dass sie in den kommenden Wochen gehen müssten. Dabei gehe es um jüngere Mitarbeiter (Associates) und Manager, aber keine Partner. Der Schritt sei erforderlich, um einen Rückgang bei der allgemeinen Fluktuation auszugleichen.

KPMG gehört neben Ernst & Young, Deloitte und PricewaterhouseCoopers zu den "Big Four" der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.

