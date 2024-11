NVIDIA (NVDA): Zwei bedeutende Meilensteine als Fortschritt in der Marktpositionierung

Die Aufnahme in den Dow Jones Industrial Average erhöht NVIDIAs Sichtbarkeit und Anerkennung auf dem globalen Finanzmarkt, was das Vertrauen von Investoren nochmals stärken dürfte.

Der Techgigant NVIDIA (NVDA) war einst eine Gaming-zentrierte GPU-Firma. Jetzt entwickelt sich das Unternehmen hin zu einem Marktführer für beschleunigtes Computing. NVIDIA erweiterte seine Technologie Schritt für Schritt in Bereichen wie wissenschaftliches Rechnen, Simulationen und zuletzt KI- und Datenverarbeitung. Das Unternehmen hat die Notwendigkeit beschleunigter Rechenleistung in modernen Rechenzentren erkannt und liefert hier die Lösung. NVIDIA konzentriert sich auf die Dichte und Effizienz von Rechenzentren und setzt dafür fortschrittliche Technologien wie die Blackwell-Architektur und Flüssigkeitskühlung ein. Die neue Blackwell-Architektur bietet im Vergleich zum Vorgängermodell Hopper eine vierfache Trainingsgeschwindigkeit und eine 30-fache Inferenzgeschwindigkeit. Die Blackwell-Architektur soll ab dem 4. Quartal ausgeliefert werden und massive Leistungssteigerungen für KI-Anwendungen ermöglichen und die Effizienz und Rentabilität für Unternehmen drastisch erhöhen. NVIDIA setzt auch auf die Revolution in der Softwareentwicklung. Das Unternehmen unterstützt Anwendungen wie digitale Assistenten und autonome Systeme, die als „digitale Arbeitskräfte“ dienen.