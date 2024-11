OTS: Ludwig-Maximilians-Universität München / "FokusLMU" am 12. November 2024 ...

"FokusLMU" am 12. November 2024 / "Welt im Wandel: (De)Globalisierung heute und gestern" München (ots) - Die Welt ist sehr unruhig geworden und verschiedene Krisenthemen wie der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, die Covid-Pandemie und der Brexit werfen die Frage auf: Stößt die Globalisierung an ihre Grenzen? Drei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) beleuchten dieses vielschichtige Thema aus unterschiedlichen Perspektiven. Anhand von aktuellen Daten und historischen Beispielen gehen sie unter anderem der Frage nach, ob die Idee der Deglobalisierung überhaupt zielführend ist: - Prof. Dr. Claudia Steinwender , LMU-Professorin für Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Innovation und Außenhandel analysiert Daten zum globalen Handel mit Gütern und Dienstleistungen. - Prof. Dr. Eveline Dürr , LMU-Professorin für Ethnologie, die Bemühungen unterschiedlicher Gesellschaften vor, die Auswirkungen der Globalisierung rückgängig zu machen. - Prof. Dr. Roland Wenzlhuemer , LMU-Professor für Neuere und Neueste Geschichte, geht der Frage danach, ob eine Rückabwicklung der Globalisierung überhaupt möglich ist. Wir laden Sie herzlich ein, an dieser Podiumsdiskussion teilzunehmen: "Welt im Wandel: (De)Globalisierung heute und gestern" Dienstag, 12. November 2024 um 19 Uhr Große Aula im Hauptgebäude der LMU und als Livestream Für die Teilnahme vor Ort ist keine Voranmeldung erforderlich. Anmeldung für den Livestream (https://lmu-munich.zoom.us/webinar/register/WN_xs7 46mo1QJ-DWSn29iuzSQ#/registration) Weitere Informationen zum zu dieser Veranstaltung (https://www.lmu.de/de/newsroo m/newsuebersicht/news/fokuslmu-wissenschaftliche-perspektiven-zur-deglobalisieru ng.html) Pressekontakt: Claudia Russo Leitung Kommunikation & Presse Ludwig-Maximilians-Universität München Leopoldstr. 3 80802 München Phone: +49 (0) 89 2180-3423 E-Mail: mailto:presse@lmu.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60694/5901954 OTS: Ludwig-Maximilians-Universität München