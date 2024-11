ViennaEstate Immobilien AG: Zwei neue Wohnprojekte prägen Wiens Stadtbild: Die ViennaEstate feierte Dachgleiche für Sobieskigasse 3 und Steingasse 36

EQS-Media / 05.11.2024 / 18:47 CET/CEST



Wien, 05. November 2024 – Heute fand die feierliche Dachgleiche für zwei bedeutende Wohnbauprojekte der ViennaEstate Immobilien AG statt. Die ViennaEstate würdigte diesen Baufortschritt mit einer Veranstaltung in der Sobieskigasse 3, bei der zahlreiche Projektpartner:innen und Gäste den erfolgreichen Abschluss des Rohbaus zelebrierten. Diese Projekte setzen neue Maßstäbe für urbanes Wohnen in Wien und verbinden modernes Wohngefühl mit der einzigartigen Wiener Baukultur.

Herausragende Projekte für die Stadt: Sobieskigasse und Steingasse

Die beiden Projekte in der Sobieskigasse und Steingasse verkörpern die Vision der ViennaEstate, zeitgemäßen Wohnraum in historischer Umgebung zu schaffen. Die Gebäude bieten 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen, teils als Maisonetten, die unterschiedlichste Bedürfnisse von Mieter:innen erfüllen:

Sobieskigasse 3: Im neunten Bezirk umfasst dieses Projekt 5 Einheiten auf einer Fläche von rund 426 m². Zu den besonderen Merkmalen zählen die hochwertige Ausstattung der Dachgeschoßwohnungen und die aufwendige Sanierung der Fassade sowie des Stiegenhauses. Weitere Informationen finden Sie hier.

Steingasse 36: Die Steingasse im dritten Bezirk bietet 4 Wohneinheiten mit einer Gesamtfläche von rund 450 m². Auch hier wurde das Dachgeschoß ausgebaut, ein Lift eingebaut und die Fassade sowie das Stiegenhaus umfassend saniert. Weitere Informationen finden Sie hier.

Teamwork und Expertise: Erfolgreiche Zusammenarbeit als Basis

Diese Projekte wurden in enger Zusammenarbeit mit TM Architekten (Sobieskigasse) und der APHELION Baumanagement GmbH (Steingasse) realisiert. Die APHELION Baumanagement GmbH übernahm das Baumanagement, während Fa. Mandlbauer als Generalunternehmer für beide Projekte tätig war. Die reibungslose Kooperation aller Partner:innen führte zu einer präzisen und zeitgerechten Umsetzung der anspruchsvollen Bauvorhaben.

Fertigstellung und Übergabe

Die Fertigstellung der Sobieskigasse und Steingasse ist für den 1. März 2025 geplant. Die ViennaEstate freut sich darauf, bald modernen Wohnraum im Herzen Wiens zur Verfügung zu stellen und einen weiteren Beitrag zur urbanen Entwicklung der Stadt zu leisten.

Außerdem zeigt die ViennaEstate Gruppe mit diesen Projekten erneut, wie harmonisch sich Tradition und Moderne zu einem einzigartigen Wohnkonzept vereinen lassen. Die heutige Dachgleiche markiert einen weiteren Schritt auf dem Weg zu zukunftsweisenden Wohnräumen, die den besonderen Charakter Wiens widerspiegeln.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

ViennaEstate Immobilien AG

zH Frau Nina Langer

Janis-Joplin-Promenade 26/OG 7, 1220 Wien

T +43 676 84 11 05 270

langer@viennaestate.com

www.viennaestate.com

Über die ViennaEstate:

Die ViennaEstate Gruppe mit ihren 50 Mitarbeiter:innen blickt auf eine mittlerweile siebzehnjährige Firmengeschichte zurück. Das Unternehmen verfügt über 1,2 Milliarden Euro an Assets under Management und bietet gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften die gesamte Wertschöpfungskette von Asset Management, über klassische Immobilienverwaltung und Maklerwesen bis hin zu bautechnischen Sonderdienstleistungen an. Damit ist das Unternehmen der ideale Partner für private und institutionelle Investor:innen, die bereits in Immobilien investieren oder erstmals in dieses Segment einsteigen wollen. Das ganzheitliche Geschäftsmodell umfasst alle Aktivitäten des Immobilienmanagements – vom Investment über die Entwicklung und den Handel bis hin zur Strukturierung, Finanzierung und laufenden Bewirtschaftung.

