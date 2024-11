EQS-News: Partnerschaft für innovative Konferenzlösungen: VR Equitypartner und SüdBG übernehmen Mehrheitsbeteiligung an DEKOM

Emittent / Herausgeber: VR Equitypartner GmbH / Schlagwort(e): Private Equity/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Frankfurt am Main / Hamburg 06. November 2024. Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner („VREP“) übernimmt gemeinsam mit der Süd Beteiligungen GmbH („SüdBG“) eine Mehrheitsbeteiligung an der DEKOM AG, einem führenden internationalen IT-Systemhaus mit Schwerpunkt auf maßgeschneiderten audiovisuellen Konferenz- und Kollaborationslösungen. Die gemeinsame Vision ist, DEKOMs führende Rolle auf dem europäischen Markt für Audio- und Videotechnik unter Berücksichtigung von Megatrends wie ESG und AI weiter auszubauen und neue Wachstumsmärkte zu erschließen. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden.

Mit über 25 Jahren Erfahrung, über 200 Mitarbeitern und mehr als 6.000 Kunden ist DEKOM ein internationaler AV-Integrator mit Standorten in Europa – u.a. Deutschland, Spanien, Niederlande, Belgien und Schweiz – sowie den USA. DEKOM zeichnet sich insbesondere durch kundenindividuelle Lösungen, hohe technische Kompetenz sowie einen einzigartigen Vertriebsansatz aus. Hierbei agiert DEKOM als One-Stop-Shop und übernimmt für seine Kunden Planung und Konzeption, Installation von Hard- und Software und bietet darüber hinaus Lizenzen, Cloudservices sowie Wartungsservices an.

Der aktuelle Gruppen-CEO, Simon Härke, wird auch nach der Transaktion das Unternehmen leiten und sich gemeinsam mit mehreren Managern der ausländischen Tochtergesellschaften im Rahmen der Transaktion signifikant beteiligen.

Christian Futterlieb, Geschäftsführer von VR Equitypartner, erklärt: „In einer Zeit, in der innovative Lösungen entscheidend für den Erfolg von Unternehmen sind, freuen wir uns besonders über unsere Beteiligung an DEKOM. Das herausragende Know-how und das starke Qualitäts- und Leistungsbewusstsein des Managements sowie die Fähigkeit, sich an die dynamischen Anforderungen des Marktes anzupassen, sind beeindruckend. Darum engagieren wir uns gerne für ein Unternehmen mit zukunftsweisenden Lösungen und freuen uns darauf, gemeinsam mit einem starken Managementteam die nächste Wachstumsphase zu gestalten.“

Simon Härke, Vorstand der DEKOM AG, ergänzt: „Mit VREP und SüdBG haben wir die ideale Unterstützung, um unsere Marktposition weiter auszubauen und auf das nächste Level zu heben. Ich bin überzeugt, dass wir mit den neuen Investoren die richtigen Partner an unserer Seite haben, die unsere Vision teilen und DEKOM gemeinsam mit uns zukunftsorientiert weiterentwickeln werden.“

VR Equitypartner im Überblick:

VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 40 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vrep.de.

Das Transaktionsteam von VR Equitypartner:

Thiemo Bischoff, Sarah Ostermann, Vincent Mrohs, Jens Schöffel, Oliver Landau, Wiebke Langhans



Von VREP und SüdBG in die Transaktion eingebundene Beratungshäuser:

Legal: Orrick (Dr. Christoph Brenner, Stefan Riedl und Dr. Timo Holzborn)

Commercial & ESG: Invensity (Matthias Welge und Daniel Meyn)

Financial: RSM Ebner Stolz (Matthias Krankowsky, Tobias Fritz, Sophie Lehnert, Louis Perrino und Felice Micheln)

Tax: RSM Ebner Stolz (Wolfgang Klövekorn und Arnd Mönch)

Kartell: Lupp+Partner (Tilman Siebert und Diana Proschniewski)

Debt Advisor: Network Corporate Finance (Dietrich Stoltenburg und Dominik Waitschekauski)

