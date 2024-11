Eurobattery Minerals begrüßt die anhaltend starke Unterstützung durch Großinvestoren bei der laufenden Bezugsrechtsemission

EQS-Media / 06.11.2024 / 08:20 CET/CEST



Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT und Börse Stuttgart: EBM; kurz: „Eurobattery Minerals” oder das „Unternehmen”) freut sich, bekannt geben zu können, dass sich eine führende Schweizer Investmentgesellschaft zu einer bedeutenden Investition in die laufende Bezugsrechtsemission des Unternehmens verpflichtet hat und etwa 6,2Prozent des Gesamtbetrags beisteuert.

Einer der größten Anteilseigner von Eurobattery Minerals, eine Investmentgesellschaft aus der Schweiz, hat das Unternehmen darüber informiert, dass sie ca. 2,2 Millionen SEK oder rund 6,2 Prozent der laufenden Bezugsrechtsemission in Höhe von ca. 35,5 Millionen SEK gezeichnet hat.

Wie bereits angekündigt, hat das Unternehmen Zeichnungszusagen von (aktuellen und ehemaligen) Mitgliedern des Aufsichtsrats und des Managementteams in Höhe von insgesamt ca. 3,1 Millionen SEK oder rund 8,7 Prozent der Bezugsrechtsemission erhalten. Die gesamten bekannten Zeichnungen von Aufsichtsrats- und Managementmitgliedern (aktuellen und früheren) sowie Großaktionären belaufen sich nun auf ca. 5,3 Millionen SEK oder rund 14,9 Prozent der Bezugsrechtsemission.

„Wir freuen uns sehr über die starke Unterstützung unserer Großinvestoren. Sie spiegelt ihren Glauben an unsere Mission wider, verantwortungsvoll beschaffte Batteriemineralien für Europa zu sichern. Dieses Engagement insbesondere von einem unserer größten Anteilseigner unterstreicht das Vertrauen in unsere Vision und unsere strategische Ausrichtung. „Gemeinsam mit unserem engagierten Team konzentrieren wir uns weiterhin auf die Entwicklung nachhaltiger Lösungen, die Europas Weg in eine sauberere, autarke Zukunft unterstützen“, sagte Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals.

All diese Beiträge unterstreichen das unerschütterliche Vertrauen unserer größten Investoren in die Vision und die strategischen Ziele von Eurobattery Minerals.

Diese Investition unterstreicht unser Engagement für eine verantwortungsvolle Exploration und Entwicklung von Batteriemineralien in Europa und steht im Einklang mit unserer Vision, eine sauberere und autarke Zukunft voranzutreiben.

Die Zeichnungsfrist für die Bezugsrechtsemission von Eurobattery Minerals läuft bis zum 13. November 2024.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn und X.



Kontakte

Roberto García Martínez – CEO

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com



Ansprechpartner Investor Relations

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com



Mentor

Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Tel.: +46 (0)8 604 22 55

E-Mail: info@augment.se

