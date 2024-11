US-WAHL/AP und Sender: Trump siegt in Florida

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Republikaner Donald Trump hat sich bei der Präsidentschaftswahl in den USA erwartungsgemäß den wichtigen Bundesstaat Florida mit 30 Wahlleuten gesichert. Das berichteten die Nachrichtenagentur und die Sender CNN und Fox News auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen.

Florida im Südosten der USA liegt in der Rangliste der bevölkerungsreichsten Bundesstaaten an dritter Stelle - daher die vielen Wahlleute. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

2020 hatte Trump in Florida mit einem knappen Vorsprung von gut drei Prozentpunkten gegen den Demokraten Joe Biden gewonnen. 2016 war Trumps Vorsprung dort noch knapper gewesen. Nun setzte er sich in dem politisch gewichtigen Staat wieder durch. Der Republikaner hat in Florida seinen Hauptwohnsitz und verbringt viel Zeit in seinem dortigen Anwesen Mar-a-Lago./jac/DP/zb