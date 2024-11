Aktien Frankfurt Ausblick: Stabilisierter Dax hält sich über 19.000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem deutlichen Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt am Vortag als Reaktion auf den US-Wahlsieg Donald Trumps dürften sich die Kurse am Donnerstag stabilisieren. Vorbörslich werden für den Dax moderate Aufschläge erwartet. An der Wall Street hingegen feierten die Börsen Trumps Wahlsieg, die großen Aktienindizes bauten nach dem Handelsschluss hierzulande ihre Gewinne noch aus.

Angesichts der Wahl des Republikaners Trump zum US-Präsidenten und der möglichen Folgen für die deutsche Wirtschaft könnten sich die Anleger zunächst noch zurückhalten. Trumps politische Agenda könnte längerfristig auch das weitere Vorgehen der US-Notenbank Fed beeinflussen. Die wird am Abend ihre Geldpolitik voraussichtlich erneut lockern. Ökonomen erwarten überwiegend eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte in eine Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent.

Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax den deutschen Leitindex mit 19.087 Punkten leicht im Plus. Am Vortag hatte das Börsenbarometer wie schon in der vergangenen Woche ein Abrutschen unter die 19.000-Punkte-Marke knapp vermieden. Auch der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte zum Start leicht zulegen.

Das Ende der Ampel-Koalition in Berlin wird derweil gelassen aufgenommen. Laut Thomas Gitzel von der VP Bank sind diese "in Anbetracht der grundlegenden Differenzen unter den Koalitionären eine gute Option für das wirtschaftlich angeschlagene Deutschland".

Am Morgen haben erneut etliche Unternehmen ihre Quartalsbilanzen vorgelegt, darunter Dax-Schwergewichte wie Munich Re , Rheinmetall und Daimler Truck . Die vorbörslichen Kursreaktionen hielten sich überwiegend in Grenzen. Aktien von Daimler Truck verloren indes auf Tradegate 4 Prozent.

Gut kamen die Geschäftszahlen des Essenslieferanten Delivery Hero und des Chemiekonzerns Lanxess an, beide Kurse legten auf Tradegate zu./bek/mis