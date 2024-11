Biden sagt Trump friedliche Amtsübergabe am 20. Januar zu

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - US-Präsident Joe Biden hat sich nach dem Wahlsieg des Republikaners Donald Trump erstmals an die Bevölkerung gewandt.

Er habe Trump in einem Gespräch eine friedliche Amtsübergabe am 20. Januar zugesagt, sagte er am Donnerstag in Washington. "Wir akzeptieren die von dem Land getroffene Entscheidung." Die Wahl habe gezeigt, dass das Wahlsystem der USA integer, fair und transparent sei und man darauf vertrauen könne. Biden lobte seine unterlegene Vizepräsidentin Kamala Harris. An seine Demokraten gerichtet sagte er, Rückschläge seien zwar unvermeidlich, man dürfe jedoch nie aufgeben. "Eine Niederlage bedeutet nicht, dass wir besiegt sind", sagte Biden. "Wir werden okay sein."

