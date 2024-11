DAX® - Bemerkenswertes Kerzenmuster

Nachdem die letzten Handelstage im Vorfeld der US-Wahl von einer gewissen Bewegungsarmut geprägt waren, brachte der gestrige Handelstag dem DAX® dann ein beachtliches Maß an Volatilität. Schließlich ist eine Hoch-Tief-Spanne von über 550 Punkten alles andere als alltäglich. Das Ampel-Aus dürfte heute erneut für eine höhere Schwankungsintensität sorgen. Durch die charttechnische Brille entstand gestern ein sog. „bearish engulfing“ – und zwar ein besonderes, welches die Körper der insgesamt vier vorausgegangenen Tage umschließt. Unter dem Strich testet das Aktienbarometer damit die Kernunterstützung aus der 50-Tages-Linie (akt. bei 19.064 Punkten) und den horizontalen Unterstützungen bei 19.000/18.900 Punkten. Die Bedeutung dieses Rückzugsbereichs wird durch das untere Bollinger Band (akt. bei 19.046 Punkten) noch zusätzlich untermauert. Am schwersten wiegt aber, dass ein Abgleiten unter diese Schlüsselzone die jüngste Tradingrange zwischen gut 19.600 und 18.900 Punkten in eine Topbildung – konkret in eine S-K-S-Formation – umschlagen ließe. Ein Gegengewicht dazu stellen die US-Märkte dar, die mit 5.936 (S&P 500®), 20.793 (Nasdaq-100®) sowie 43.779 (Dow Jones®) gestern allesamt neue Allzeithochs erreichten.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

