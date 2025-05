DAX® - Erfolgsserie gerissen

Obwohl der DAX® am vergangenen Freitag nochmals an das bisherige Allzeithoch bei 24.152 Punkten heranlief, hat das zum Wochenabschluss diskutierte „swing high“ seine Wirkung auf die deutschen Standardwerte nicht verfehlt. Zum ersten Mal seit Anfang April musste das Aktienbarometer dabei Kursverluste über 1,5 % hinnehmen. Apropos Kursabschläge: Auf Wochenbasis ist eine Erfolgsserie von sechs weißen Wochenkerzen in Folge gerissen. Erstmals seit dem zyklischen Tief von Anfang April (18.490 Punkte) musste der DAX® eine rote Wochenkerze verkraften. Damit hat sich die Trendlinie (akt. bei 23.974 Punkten), welche verschiedene Hochs seit 2019 verbindet, als Spielverderber erwiesen. Aus charttechnischer Sicht geht es kurzfristig vor allem darum, die alten Ausbruchsmarken bei 23.476 Punkten zu verteidigen. Um den Vorstoß in „uncharted territory“ sowie die zuletzt immer wieder diskutierten „doppelten V-Formationen“ nicht zu negieren, sollten die deutschen Standardwerte dieses Level zukünftig nicht mehr nachhaltig unterschreiten. Aufgrund der Rolle rückwärts im Zollpoker zwischen den USA und der EU dürfte der DAX® heute deutlich fester in den Handel starten. Apropos USA: dort ist heute Feiertag.

DAX® (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

