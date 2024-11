EQS-News: Nemetschek Group setzt starken und profitablen Wachstumskurs im Q3 2024 fort und bekräftigt Ausblick für Gesamtjahr 2024

EQS-News: Nemetschek SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

Nemetschek Group setzt starken und profitablen Wachstumskurs im Q3 2024 fort und bekräftigt Ausblick für Gesamtjahr 2024



Corporate News

+94,3% Umsatzwachstum bei Subskription/SaaS auf 150,3 Mio. Euro im Q3 (+77,5% organisch ohne Akquisition von GoCanvas)

+33,0% ARR-Wachstum im Q3 auf 883,3 Mio. Euro (+25,2% organisch)

+15,1% Zuwachs im Q3 beim Konzernumsatz auf 253,0 Mio. Euro (+8,9% organisch)

EBITDA-Marge im Q3 bei 30,1% (32,2% organisch)

Vorstand bekräftigt organische sowie erweiterte Prognose nach GoCanvas-Übernahme für Geschäftsjahr 2024

München, 7. November 2024 – Die Nemetschek Group (ISIN DE 0006452907), global agierender Anbieter von Softwarelösungen für die Bau- und Medienbranche, hat ihren Wachstumskurs bei Umsatz und Ertrag auch im dritten Quartal 2024 fortgesetzt. Wachstumstreiber waren erneut die Umsätze aus Subskription und SaaS, die auf eine neue Rekordmarke stiegen. Auf der Basis der erfolgreichen Entwicklung in den ersten neun Monaten bekräftigt der Vorstand sowohl die bisherige Prognose für das operative Geschäft (d.h. ohne Akquisitionseffekte von GoCanvas) als auch die erweiterte Prognose aufgrund der Akquisition von GoCanvas, die erstmalig zum dritten Quartal 2024 konsolidiert wurde.

„Unser drittes Quartal zeigt, dass die Nemetschek Group weiterhin klar auf profitablen Wachstumskurs ist – und dies bei gleichzeitiger Umstellung unseres Geschäftsmodells auf Subskription und SaaS. Auch wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen vor allem in Europa weiterhin herausfordernd bleiben, zeigt sich deutlich der strategische Vorteil unserer global agierenden Marken“, so Yves Padrines, CEO der Nemetschek Group. „Unsere Strategie setzen wir weiter konsequent um, bei der wir wertsteigerndes Wachstum generieren und die digitale Transformation und den Wandel zu mehr Effizienz und Nachhaltigkeit unserer Kunden in der Bauindustrie beschleunigen. Neben der weiteren Internationalisierung und dem Fokus auf neue Technologien wie AI und Cloud wird auch der Erwerb von GoCanvas auf das künftige Wachstum einzahlen. Mit unserer bisherigen Entwicklung haben wir eine starke Basis geschaffen, um unsere Ziele für 2024 voll und ganz zu erreichen.“

Wesentliche Konzern-Kennzahlenim 3. Quartal / 9 Monate 2024

Haupttreiber im Q3 waren erneut die Umsätze aus Subskriptions- und SaaS-Angeboten, die mit einem Plus von 94,3% (währungsbereinigt: 95,1%) gegenüber dem Q3 2023 deutlich überproportional zum Gesamtumsatz auf ein neues Rekordhoch von 150,3 Mio. Euro stiegen. Organisch (ohne GoCanvas) betrug das Wachstum 77,5% (währungsbereinigt: 78,2%). In den ersten neun Monaten nahm diese Umsatzkategorie deutlich um 82,1% (währungsbereinigt: 82,6%) auf 381,2 Mio. Euro zu, wobei das organische Wachstum bei 75,9% (währungsbereinigt: 76,4%) lag.

Die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) stiegen um 33,0% (währungsbereinigt: 33,7%) auf 883,3 Mio. Euro, wobei das organische Wachstum 25,2% (währungsbereinigt: 25,8%) betrug. Damit lag das ARR-Wachstum deutlich über dem Umsatzwachstum, was auf großes Wachstumspotenzial in den kommenden zwölf Monaten hinweist.

Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz stieg in den ersten neun Monaten strategiekonform um mehr als 10 Prozentpunkte auf 86,0% (Vorjahreszeitraum: 74,8%) und erreichte damit bereits den für das Gesamtjahr angestrebten Wert.

Der Konzernumsatz stieg im Q3 gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal um 15,1% (währungsbereinigt: 15,8%) auf 253,0 Mio. Euro. Organisch belief sich das Wachstum auf 8,9% (währungsbereinigt: 9,6%). In den ersten neun Monaten stiegen die Umsätze auf 704,7 Mio. Euro, ein Wachstum von 11,5% (währungsbereinigt: 12,0%). Das rein organische Wachstum kam auf 9,3% (währungsbereinigt: 9,8%).

Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) nahm im Vergleich zum Vorjahresquartal um 6,7% auf 76,2 Mio. Euro zu. Die EBITDA-Marge im Q3 von 30,1% wurde durch die im Gruppenvergleich derzeit noch niedrigere Marge der seit Beginn des Q3 konsolidierten GoCanvas verwässert. Die organische EBITDA-Marge (ohne GoCanvas) lag im Q3 bei 32,2%. In den ersten neun Monaten des Jahres erhöhte sich das EBITDA um 9,2% auf 205,9 Mio. Euro, was einer Marge von 29,2% (Vorjahreszeitraum: 29,8%) entspricht. Die organische Marge (ohne den Verwässerungseffekt von GoCanvas) lag bei 29,9%. Darin enthalten sind Einmalkosten für M&A-Aktivitäten im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich aus dem Q2. Ohne diese akquisitionsbedingten Effekte lag die bereinigte organische EBITDA-Marge bei 30,8%.

Der Quartalsüberschuss lag durch die höheren Abschreibungen aus der Kaufpreisallokation (PPA) im Zuge der GoCanvas-Akquisition und höheren Finanzierungskosten um 12,8 % unter Vorjahr bei 39,3 Mio. Euro. Das entspricht einem Ergebnis je Aktie von 0,34 Euro (Q3 2023: 0,39 Euro). Das Ergebnis je Aktie vor PPA-Abschreibungen lag auf Vorjahresniveau bei 0,44 Euro). In den ersten neun Monaten stieg der Konzernüberschuss um 8,5% auf 123,8 Mio. Euro; das Ergebnis je Aktie lag bei 1,07 Euro (Vorjahreszeitraum: 0,99 Euro). Bereinigt um PPA-Abschreibungen lag das Ergebnis je Aktie bei 1,26 Euro, ein Plus zum Vorjahresquartal (1,14 Euro) von 10,1%.

Strategische Highlights in den ersten neun Monaten 2024

Die konzernweite Umstellung des Geschäftsmodells auf Subskription und SaaS läuft weiterhin erfolgreich und nach Plan, wobei vor allem das Build-Segment mit der Marke Bluebeam und den SaaS-Lösungen des neu akquirierten GoCanvas-Geschäfts (seit Q3) sowie das Design-Segment die größten Treiber sind.

Die weitere Internationalisierung sowie der verstärke gruppenweite Go-to-Market-Ansatz schreiten weiter planmäßig voran. Das Wachstum im Ausland stieg mit 18,7% in Nordamerika und 19,4% in Asien/Pazifik in den ersten neun Monaten deutlich stärker als in dem von der schwachen Baukonjunktur beeinflussten Heimatmarkt Deutschland (+2,6%).

Auch neue Technologien rund um Artificial Intelligence und Cloud-Features stehen weiterhin im Fokus der Entwicklungsaktivität. Um die operative Exzellenz zu erhöhen und das zukünftige Wachstum sicherzustellen, arbeitet Nemetschek kontinuierlich weiter an der Optimierung ihrer Geschäftsstrukturen und -prozesse.

GoCanvas Holdings, Inc., die größte Übernahme in der Firmengeschichte, hat die Nemetschek Group am 1. Juli erfolgreich abgeschlossen. Das US-Unternehmen ist ein führender SaaS-Softwareanbieter für die Zusammenarbeit von Facharbeitern auf der Baustelle. Die komplementären Technologien, Kundenstämme und regionalen Vertriebsstrukturen von GoCanvas und der Nemetschek Group eröffnen erhebliche Synergiepotenziale und Wachstumschancen. Die Akquisition stärkt zudem die Marktposition der Nemetschek Group in Nordamerika, während sich GoCanvas eine attraktive Basis für die Expansion in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum eröffnet.

Entwicklung der Segmente im 3. Quartal / 9 Monate 2024 (siehe Tabelle)

Das Segment Design verzeichnete im Q3 ein Wachstum von 5,4% (währungsbereinigt: 6,3%) auf 115,7 Mio. Euro. Durch die hohen Vorjahreszahlen, die auf ein starkes Lizenzgeschäft zurückzuführen sind, das durch die letztmalige Möglichkeit, Lizenzen ohne Wartungsvertrag zu kaufen, hervorgerufen wurde, lag das Wachstum im Q3 wie erwartet leicht unter den Vorquartalen. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz auf 343,7 Mio. Euro (8,1%, währungsbereinigt: 8,8%). Wachstumstreiber waren erneut die Umsätze aus Subskription/SaaS, die um 75,0% stiegen. Das EBITDA im Q3 nahm um 2,1% auf 33,8 Mio. Euro ab, was einer EBITDA-Marge von 29,2% entspricht. In den ersten neun Monaten 2024 verbesserte sich die EBITDA-Marge auf 27,9% (Vorjahreszeitraum: 26,8%).

Im Segment Build wurde erstmalig seit Beginn des Q3 das akquirierte GoCanvas-Geschäft konsolidiert. Der Segmentumsatz im Q3 stieg daher deutlich um 33,5% (währungsbereinigt: 34,0%) auf 96,2 Mio. Euro. Aber auch organisch verzeichnete das Segment ein starkes Wachstum von 14,6% (währungsbereinigt: 15,0%). In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz auf 238,4 Mio. Euro, ein Plus von 18,3% (währungsbereinigt: 18,6%). Organisch lag das Wachstum bei 11,6% (währungsbereinigt: 11,8%). Die EBITDA-Margen im Q3 mit 31,5% (Q3 2023: 35,0%) sowie in den ersten neun Monaten mit 32,2% (9M 2023: 35,9%) lagen aufgrund des Verwässerungseffekts aus der GoCanvas-Akquisition noch unter den Vorjahreswerten. Die organischen Margen (ohne GoCanvas) lagen dagegen über Vorjahr mit 37,7% im Q3 und 34,5% in den ersten neun Monaten. Die Umstellung des Geschäftsmodells auf Subskription und SaaS wird im Q4 zu einer deutlichen Beschleunigung des Wachstums führen, da die Vergleichsbasis des Vorjahres erstmalig seit Beginn der Umstellung nahezu keine Lizenzumsätze mehr enthält.

Im Segment Manage lag der Umsatz im Q3 bei 11,7 Mio. Euro und damit nahezu auf Vorjahresniveau (11,8 Mio. Euro). Dabei wirkte sich die Einstellung einer Einheit für Beratungsdienstleistungen mit niedriger Profitabilität umsatzmindernd aus. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz leicht um 1,9 % auf 36,7 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge stieg im Q3 auf 7,2% (Vorjahr: 3,4%) und im Neunmonatszeitraum auf 7,3% (Vorjahreszeitraum: 1,2%).

Das Segment Media zeigte im Q3 ein wieder beschleunigtes Wachstum. Mit einem Plus von 8,2% (währungsbereinigt: 8,8%) stieg der Umsatz auf 30,4 Mio. Euro. Das Wachstum lag dabei über dem Niveau des Marktes, der immer noch die anhaltende Zurückhaltung der Kunden im US-Markt spürt. In den ersten neun Monaten lag der Umsatz bei 88,6 Mio. Euro, ein Wachstum von 7,9% (währungsbereinigt: 8,6%). Die EBITDA-Marge betrug 37,0% im Q3 2024 und 34,3% in den ersten neun Monaten.

Ausblick auf Gesamtjahr 2024 bekräftigt

Nach dem erfolgreichen Verlauf der ersten neun Monate 2024 bekräftigt der Vorstand den bisherigen Ausblick für das Gesamtjahr 2024. Organisch, ohne die Effekte durch die Übernahme von GoCanvas, erwartet er ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum zum Vorjahr in einer Bandbreite zwischen 10% bis 11%, ein Wachstum der jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) um rund 25%, einen Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz von rund 85% und eine EBITDA-Marge von 30% bis 31%.

Gleichzeitig bestätigt der Vorstand den erweiterten Ausblick 2024: Demnach wird die Konsolidierung von GoCanvas zum 1. Juli 2024 zu einem positiven Effekt auf das prognostizierte Umsatzwachstum von zusätzlichen rund 3 Prozentpunkten im Gesamtjahr führen. Die EBITDA-Marge wird aufgrund der noch unter dem Konzerndurchschnitt liegenden Profitabilität von GoCanvas zu einer Verwässerung der prognostizierten Marge um rund 100 Basispunkte für 2024 führen. In diesen Zahlen ist noch nicht das volle Potenzial der GoCanvas-Akquisition reflektiert, da aufgrund der IFRS-bedingten Kaufpreisallokation sowohl der Umsatz- als auch EBITDA-Beitrag im zweiten Halbjahr um einen hohen einstelligen Millionen-Euro-Betrag reduziert ist. Das ARR-Wachstum soll 2024 inklusive der Konsolidierung von GoCanvas von rund 25% auf mehr als 30% steigen. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze erhöht sich auf rund 85%.

Die Angaben zu den Effekten aus der Akquisition von GoCanvas stehen unter dem Vorbehalt, dass wichtige Kenngrößen, unter anderem die Berechnung der Kaufpreisallokation (PPA), noch nicht final feststehen. Zudem stehen alle Prognosen unter dem Vorbehalt, dass sich die weltwirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen im laufenden Geschäftsjahr nicht signifikant verschlechtern.



Konzern-Kennzahlen im Quartals-Überblick (Q3-24)

In Mio. Euro Q3 2024 Q3 2023 Δ in %

(FX-adj.) Δ in % organic

(FX-adj.) ARR

883,3

664,0 +33,0%

(+33,7%) +25,2%

(+25,8%) Umsatz 253,0 219,8 +15,1%

(+15,8%) +8,9%

(+9,6%) - davon Softwarelizenzen 24,7 44,0 -43,8%

(-42,8%) -43,8%

(-42,8%) - davon wiederkehrende Umsätze 220,8 166,0 +33,0%

(+33,7%) +25,2%

(+25,8%) - Subskription + SaaS

(Teil der wiederkehrenden Umsätze) 150,3 77,4 +94,3%

(+95,1%) +77,5%

(+78,2%) EBITDA 76,2 71,4 +6,7%

(+7,5%) +7,8%

(+8,1%) EBITDA-Marge 30,1% 32,5% Organische EBITDA-Marge (ohne GoCanvas Verwässerungseffekt) 32,2% 32,5% Bereinigte EBITDA-Marge (ohne GoCanvas Verwässerungseffekt &einmalige M&A-bezogenen Kosten) 32,4% 32,5% EBIT 57,9 56,6 +2,4% EBIT-Marge 22,9% 25,7% Jahresüberschuss (Konzernanteile) 39,3 45,0 -12,8% Ergebnis je Aktie in Euro 0,34 0,39 -12,8% Jahresüberschuss (Konzernanteile) vor PPA-Abschreibungen 50,8 50,9 -0,2% Ergebnis je Aktie vor Abschreibungen aus Kaufpreisallokation (PPA) in Euro 0,44 0,44 -0,2%

Kennzahlen Segmente im Quartals-Überblick (Q3-24)*

In Mio. Euro Q3 2024 Q3 2023 Δ in %

(FX-adj.) Δ in % organic

(FX-adj.). Design Umsatz 115,7 109,8 +5,4%

(+6,3%) EBITDA 33,8 34,5 -2,1%

(-1,4%) EBITDA-Marge 29,2% 31,4% Build Umsatz 96,2 72,1 +33,5%

(+34,0%) +14,6%

(+15,0%) EBITDA 30,3 25,2 +20,2%

(+22,2%) +23,5%

(+23,8%) EBITDA-Marge 31,5% 35,0% Organische EBITDA-Marge (ohne GoCanvas Verwässerungseffekt) 37,7% 35,0% Manage Umsatz 11,7 11,8 -1,0%

(-1,1%) EBITDA 0,8 0,4 EBITDA-Marge 7,2% 3,4% Media Umsatz 30,4 28,1 +8,2%

(+8,8%) EBITDA 11,3 11,3 -0,4%

(-3,6%) EBITDA-Marge 37,0% 40,2%

*Zum 1.1.2024 wurde die Business-Unit Digital Twin, inklusive der Marke dRofus, vom Segment Manage in das Segment Design umgruppiert und dort konsolidiert. Die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst.

Kennzahlen im 9-Monatsüberblick 2024

In Mio. Euro 9M 2024 9M 2023 Δ in %

(FX-adj.) Δ in % organic

(FX-adj.) ARR

883,3

664,0 +33,0%

(+33,7%) +25,2%

(+25,8%) Umsatz 704,7 632,0 +11,5%

(+12,0%) +9,3%

(+9,8%) - davon Softwarelizenzen 74,7 132,0 -43,4%

(-42,5%) -43,4%

(-42,5%) - davon wiederkehrende Umsätze 606,2 473,0 +28,2%

(+28,6%) +25,4%

(+25,8%) - Subskription + SaaS

(Teil der wiederkehrenden Umsätze) 381,2 209,3 +82,1%

(+82,6%) +75,9%

(+76,4%) EBITDA 205,9 188,5 +9,2%

(+8,0%) +9,7%

(+8,2%) EBITDA-Marge 29,2% 29,8% Organische EBITDA-Marge (ohne GoCanvas Verwässerungseffekt) 29,9% 29,8% Bereinigte EBITDA-Marge (ohne GoCanvas Verwässerungseffekt & einmalige M&A-bezogenen Kosten) 30,8% 29,8% EBIT 160,5 143,9 +11,5% EBIT-Marge 22,8% 22,8% Jahresüberschuss (Konzernanteile) 123,8 114,1 +8,5% Ergebnis je Aktie in Euro 1,07 0,99 +8,5% Jahresüberschuss (Konzernanteile) vor PPA-Abschreibungen 145,1 131,8 +10,1% Ergebnis je Aktie vor Abschreibungen aus Kaufpreisallokation (PPA) in Euro 1,26 1,14 +10,1%

Kennzahlen Segmente* im 9-Monatsüberblick

In Mio. Euro 9M 2024 9M 2023 Δ in %

(FX-adj.) Δ in % organic

(FX-adj.). Design Umsatz 343,7 317,9 +8,1%

(+8,8%) EBITDA 96,0 85,3 +12,6%

(+9,8%) EBITDA-Marge 27,9% 26,8% Build Umsatz 238,4 201,5 +18,3%

(+18,6%) +11,6%

(+11,8%) EBITDA 76,7 72,3 +6,2%

(+6,6%) +7,3%

(+7,1%) EBITDA-Marge 32,2% 35,9% Organische EBITDA-Marge (ohne GoCanvas Verwässerungseffekt) 34,5% 35,9% Manage Umsatz 36,7 36,0 +1,9%

(+1,9%) EBITDA 2,7 0,4 EBITDA-Marge 7,3% 1,2% Media Umsatz 88,6 82,2 +7,9%

(+8,6%) EBITDA 30,4 30,5 -0,2%

(-0,2%) EBITDA-Marge 34,3% 37,1%

*Zum 1.1.2024 wurde die Business-Unit Digital Twin, inklusive der Marke dRofus, vom Segment Manage in das Segment Design umgruppiert und dort konsolidiert. Die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst.



Für weitere Informationen zum Unternehmen wenden Sie sich bitte an

Nemetschek Group

Stefanie Zimmermann

Investor Relations

+49 89 540459 250

szimmermann@nemetschek.com

Über die Nemetschek Group

Die Nemetschek Group ist ein weltweit führender Softwareanbieter für die digitale Transformation der AEC/O- und Medienbranche. Die intelligenten Softwarelösungen decken den gesamten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und ermöglichen Kreativen, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Kunden können Gebäude und Infrastrukturen effizienter und nachhaltiger planen, bauen und verwalten sowie digitale Inhalte wie Visualisierungen, Filme und Computerspiele kreativ entwickeln. Der Softwarekonzern treibt neue Technologien und Ansätze wie künstliche Intelligenz, digitale Zwillinge und offene Standards (OPEN BIM) in der AEC/O-Industrie voran, um so die Produktivität und Nachhaltigkeit der Branche zu steigern. Dabei erweitern wir unser Portfolio kontinuierlich, u. a. durch Investitionen in disruptive Start-ups. Derzeit gestalten mehr als sieben Millionen Anwender die Welt mit den kundenorientierten Lösungen unserer vier Segmente. 1963 von Prof. Georg Nemetschek gegründet, beschäftigt die Nemetschek Group heute weltweit rund 4.000 Experten.

Das seit 1999 im MDAX und TecDAX börsennotierte Unternehmen erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 851,6 Millionen Euro und ein EBITDA von 257,7 Millionen Euro.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Nemetschek SE Konrad-Zuse-Platz 1 81829 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 540459-0 Fax: +49 (0)89 540459-444 E-Mail: investorrelations@nemetschek.com Internet: www.nemetschek.com ISIN: DE0006452907 WKN: 645290 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

