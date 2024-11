GNW-Adhoc: MLL Legal wählt Anaquas AQX-Plattform für verbessertes IP-Management und mehr Effizienz

^BOSTON, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua (https://www.anaqua.com/de/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign=MLLLeg al), der führende Anbieter von Technologien für Innovation und IP-Management, gab heute bekannt, dass sich MLL Legal, eine der größten Kanzleien der Schweiz, für die Anaqua-Plattform AQX® Law Firm entschieden hat, um die Kapazitäten im Bereich IP-Management für Mandanten zu erweitern. MLL Legal ist bekannt für Expertise in innovativen Bereichen wie Fintech, Blockchain, künstliche Intelligenz und Life Sciences. Mit über 250 Mitarbeitern, darunter 150 Anwälte, agiert MLL Legal aus Büros in Zürich, Genf, Lausanne und Zug sowie international in London und Madrid. Die Kanzlei wird regelmäßig in renommierten juristischen Publikationen und Rankings für ihr umfangreiches Wissen im Wirtschaftsrecht, ausgezeichnet. Im Bereich IP zählt MLL Legal seit Jahrzehnten zu den führenden Kanzleien der Schweiz. Mit der Einführung der AQX Law Firm Plattform ersetzt MLL Legal ihr bisheriges IP-Management-System durch eine einheitliche, skalierbare Lösung. Diese integriert E-Mail-Archivierung, Dokumentenfreigabe und optimierte Workflows- alles mit besonderem Fokus auf Design- und Markenrecht. Die mehrstufigen Zugriffskontrollen der Plattform ermöglichen einen sicheren Umgang mit sensiblen Mandantendaten, während die kollaborativen Funktionen erleichtern eine nahtlose Zusammenarbeit innerhalb der Kanzlei und mit externen Mandanten ermöglichen.?Wir haben uns vor allem aus drei Gründen für Anaqua entschieden: das leistungsstarke Reporting-Tool, die benutzerfreundliche Oberfläche und die Out-of-the-Box Systemfunktionen", sagte Franziska Schweizer, Leiterin des IP-Prosecution-Teams bei MLL Legal. ?Das Reporting-Tool der AQX-Plattform ermöglicht es uns, schnell klare und verständliche Berichte ohne manuelle Bearbeitung zu erstellen. Durch die höhere Effizienz kann sich unser Team noch besser auf hochwertige Rechtsberatung konzentrieren." Bob Romeo, CEO von Anaqua, fügte hinzu: ?Die Entscheidung von MLL Legal unterstreicht die wachsende Nachfrage nach innovativen IP-Lösungen im europäischen Rechtsmarkt. Die Fähigkeiten unserer Plattform sind darauf ausgelegt, Effizienz und Flexibilität zu steigern, sodass Kanzleien wie MLL Legal ihre IP-Portfolios besser verwalten und ihren Mandanten erstklassigen Service bieten können." Über Anaqua Anaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP). Anaquas IP- Management-Lösungen AQX® und PATTSY WAVE® kombinieren bewährte Arbeitsabläufe mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Diensten, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die IP-Strategien unterstützt, fundierte Entscheidungen ermöglicht und Prozesse effizienter gestaltet. Heute nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Kanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Über eine Million IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsfachangestellte, Administratoren und Innovatoren verwenden die Plattform für ihr IP-Management. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boston, mit weiteren Niederlassungen in den USA, Europa, Asien und Australien. Weitere Informationen finden Sie unter anaqua.com (https://www.anaqua.com/de/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign=MLLLeg al) oder LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/anaqua/). Pressekontakt: WORDUP PR Achim von Michel +49-89-2 878 878 0 presse@wordup.de (mailto:presse@wordup.de) °