Münchener Rück: Haben großes Interesse an baldiger schlagkräftiger Bundesregierung

München (Reuters) - Nach dem Zerbrechen der Ampel-Koalition dringt der weltgrößte Rückversicherer Münchener Rück auf die rasche Bildung einer stabilen Regierung.

Es sei "für uns natürlich, glaube ich, wie für die gesamte deutsche Wirtschaft Stabilität in den Rahmenbedingungen sehr, sehr wichtig", sagte Finanzvorstand Christoph Jurecka am Donnerstag in einer Telefonkonferenz zur Quartalsbilanz des Konzerns. "Insofern haben wir ein großes Interesse daran, eine schlagkräftige Regierung auch möglichst schnell zu haben."

Auf die Frage nach den unmittelbaren Auswirkungen der US-Wahlen mit der Übernahme des Präsidentenamts durch Donald Trump und der in Deutschland angesetzten Neuwahlen auf die Münchener Rück verwies Jurecka auf deren weltweite Diversifizierung. "Wir sind natürlich immer überall betroffen, aber eben dann auch immer nur mit einem Ausschnitt unseres Gesamtbestandes betroffen", sagte der Finanzchef. "Uns ist in der Vergangenheit immer gelungen, dann auch die für uns beste Strategie zu finden. Das werden wir nach vorne auch tun." Insofern beobachte er die Entwicklungen "mit großer Gelassenheit".

