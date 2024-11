Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Swiss Re stärkt Rückstellungen für US-Haftpflichtgeschäft nach einer umfassenden Überprüfung der Reserven



07.11.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR

Swiss Re stärkt Rückstellungen für das US-Haftpflichtgeschäft von Property & Casualty Reinsurance (P&C Re) im Q3 2024 um 2,4 Mrd. USD[1]

Die Gesamtreserven von Swiss Re in den Sach- und Haftpflichtsparten liegen am oberen Ende der Best-Estimate-Bandbreite[2]

Swiss Re erwartet für Q3 einen Gewinn von rund 0,1 Mrd. USD; für die ersten neun Monate von 2024 rund 2,2 Mrd. USD

Swiss Re geht aktuell davon aus, die jeweiligen Jahresziele für Life & Health Reinsurance (L&H Re) und Corporate Solutions zu erreichen – aufgrund der erhöhten Rückstellungen aber nicht den angestrebten Schaden-Kosten-Satz für P&C Re

Zürich, 7. November 2024 – Swiss Re gab heute nach einer umfassenden Überprüfung der Reserven die Stärkung der Rückstellungen von P&C Re im dritten Quartal bekannt. Die Stärkung der Reserven erfolgte im Einklang mit der Entscheidung, das Erreichen des Ziels zu beschleunigen, die Gesamtreserven am oberen Ende der Best-Estimate-Bandbreite zu positionieren. Die Rückstellungen für Schäden aus früheren Jahren für das US-Haftpflichtgeschäft von P&C Re wurden im dritten Quartal um 2,4 Mrd. USD erhöht. Damit belaufen sich die Aufstockungen der Rückstellungen in den ersten neun Monaten des Jahres auf insgesamt 3,1 Mrd. USD.

Die Aufstockungen wurden teilweise durch Auflösungen in anderen Sparten kompensiert, was im dritten Quartal 2024 zu einer Nettoaufstockung der Rückstellungen für Schäden aus früheren Jahren um 2,0 Mrd. USD führte. Nach diesen Massnahmen geht das Unternehmen davon aus, dass die Gesamtreserven in den Sach- und Haftpflichtsparten am oberen Ende der Best-Estimate-Bandbreite liegen. Der kürzlich eingeführte Unsicherheitszuschlag für das Neugeschäft wird auch künftig zur Stärke der Gesamtreserven beitragen.

Andreas Berger, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Die allgemeine Widerstandsfähigkeit der Gruppe zu erhöhen ist eine der wichtigsten Prioritäten des Managementteams. Wir haben eine umfassende Überprüfung unserer Rückstellungen in den Sach- und Haftpflichtsparten vorgenommen, unter Berücksichtigung der neuesten Branchendaten und rechtlichen Trends. Mit den entschlossenen Massnahmen im dritten Quartal haben wir unser Ziel erreicht, die Rückstellungen am oberen Ende der Best-Estimate-Bandbreite zu positionieren. Wichtig ist, dass wir uns mit den Rückstellungs-entwicklungen in unserem gesamten US-Haftpflichtportfolio befasst haben, einschliesslich aller früheren Zeichnungsjahre.»

Swiss Re erwartet für das dritte Quartal einen Gewinn von rund 0,1 Mrd. USD und für die ersten neun Monate des Jahres 2024 einen Gewinn von rund 2,2 Mrd. USD. Abgesehen von den Massnahmen zur Erhöhung der Rückstellungen für das US-Haftpflichtgeschäft waren im dritten Quartal in allen Geschäftseinheiten der Gruppe gute Ergebnisse im Underwriting und bei den Kapitalanlagen zu verzeichnen.

L&H Re und Corporate Solutions sind weiterhin auf Kurs, die jeweiligen Ziele für 2024 von rund 1,5 Mrd. USD Gewinn und einem Schaden-Kosten-Satz von weniger als 93% zu erreichen. Swiss Re erwartet, dass P&C Re den angestrebten Schaden-Kosten-Satz von weniger als 87% im Jahr 2024 aufgrund der erhöhten Rückstellungen im dritten Quartal nicht erreichen wird. Bei normalem Schadenverlauf erwartet Swiss Re einen Gewinn von mehr als 3 Mrd. USD für das Jahr 2024.

Swiss Re wird die Ergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres am 14. November 2024 bekannt geben.

[1] Stellt einen nominalen (undiskontierten) Betrag dar.

[2] Swiss Re definiert die Best-Estimate-Bandbreite als die Verteilung vernünftiger Schätzungen, innerhalb derer die derzeit gebuchten Rückstellungen voraussichtlich liegen werden. Nach den Rückstellungsmassnahmen im dritten Quartal schätzt die Gruppe, dass die Gesamtrückstellungen in den Sach- und Haftpflichtsparten im 90. Perzentil der Best-Estimate-Bandbreite liegen.

Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com.

Bitte klicken Sie hier, um auf die Pressemitteilungen von Swiss Re zuzugreifen.

Swiss Re

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken – von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 80 Geschäftsstellen weltweit tätig.

Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen

Gewisse hier enthaltene Aussagen und Abbildungen sind zukunftsgerichtet. Diese Aussagen (u. a. zu Vorhaben, Zielen und Trends) und Illustrationen nennen aktuelle Erwartungen bezüglich zukünftiger Entwicklungen auf der Basis bestimmter Annahmen und beinhalten auch Aussagen, die sich nicht direkt auf Tatsachen in der Gegenwart oder in der Vergangenheit beziehen. Weitere Informationen finden Sie hier: Legal Notice section of Swiss Re's website.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Swiss Re Ltd Mythenquai 50/60 8022 Zürich Schweiz Telefon: +41 (0) 43 285 71 71 E-Mail: Media_Relations@swissre.com Internet: www.swissre.com ISIN: CH0126881561 Valorennummer: 12688156 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2024373

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2024373 07.11.2024 CET/CEST