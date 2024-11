Versicherer Zurich legt in den ersten neun Monaten bei den Prämien zu

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Versicherungsriese Zurich Insurance Group ist weiter auf Wachstumskurs.

Im Kerngeschäft Schaden- und Unfallversicherung stiegen die Bruttoprämieneinnahmen von Januar bis September gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum währungs- und akquisitionsbereinigt um vier Prozent auf 36,13 Milliarden Dollar, wie der Versicherungskonzern am Donnerstag mitteilte. In der Lebensversicherung nahmen die Neugeschäftsprämien um sechs Prozent auf 12,61 Milliarden Dollar zu. Zurich verfügt nach eigenen Angaben über eine starke Kapitalausstattung. Der Konzern sieht sich auf bestem Weg, alle aktuellen Finanzziele zu übertreffen.

Gewinnzahlen gibt das Unternehmen nur zum Halbjahr und am Jahresende bekannt. Europas fünftgrößter Versicherungskonzern will am 21. November Finanzziele für den Zeitraum 2025 bis 2027 veröffentlichen - und damit ein Jahr früher als bislang geplant neue Vorgaben ausrufen. Die aktuellen Ziele galten ursprünglich für die Dreijahresperiode bis 2025.

(Bericht von Paul Arnold. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)