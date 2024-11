Züblin Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Erfreuliches Halbjahresergebnis per 30. September 2024



08.11.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gem. Art. 53 KR - ZÜBLIN IMMOBILIEN HOLDING AG

Zürich, 8. November 2024

Züblin erzielte im ersten Halbjahr 2024/25 ein erfreuliches Resultat. Vermietungen trugen zu einer Senkung der Leerstandsquote auf 6.6% und einem Anstieg der Mieterträge um 2.5% bei. Der Konzerngewinn lag mit CHF 2.4 Mio. deutlich über dem Vorjahresergebnis von CHF 0.5 Mio. Der Marktwert des Immobilien-Portfolios lag am 30. September 2024 stabil bei CHF 225.9 Mio.

Vermietungserfolge stärken Ertragslage

Der Schweizer Immobilienmarkt stabilisierte sich in der Berichtsperiode unter dem Einfluss rückläufiger Teuerung und sinkender Zinsen. In diesem Umfeld erreichte Züblin im ersten Halbjahr 2024/25 ein erfreuliches Ergebnis von CHF 2.4 Mio. (Vorjahr: CHF 0.5 Mio.). Zur guten Entwicklung trugen die Neubewertungsanpassungen bei, welche sich von CHF -2.2 Mio. im Vorjahr auf CHF 0.5 Mio. stabilisiert haben.

Neuvermietungen ab dem zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs führten zu einem Anstieg der Mieterträge um 2.5% auf CHF 4.6 Mio. Der Betriebserfolg aus Vermietung lag mit CHF 4.1 Mio. leicht unter dem Vorjahreswert von CHF 4.3 Mio. Ursächlich hierfür ist eine vorsorglich vorgenommene Abschreibung einer offenen Mietforderung.

Stabil zeigten sich sowohl der Personal- und Verwaltungsaufwand von CHF 1.1 Mio. als auch der unveränderte Finanzaufwand von CHF 0.8 Mio. Der Gewinn pro Aktie verbesserte sich deutlich von CHF 0.15 im Vorjahr auf CHF 0.73.

Stabiles Portfolio – Leerstand bei 6.6%

Die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahrs zeigen dank guter Vermietungen eine deutliche Verbesserung der Kennzahlen: Die annualisierten Mieterträge erhöhten sich von CHF 9.2 Mio. auf CHF 9.6 Mio. Gleichzeitig sank der Leerstand des Portfolios von 9.3% auf 6.6%.

Zum Bewertungsstichtag am 30. September 2024 stieg der Portfoliowert um 0.3% auf CHF 225.9 Mio. Dies bei einem unveränderten, durchschnittlichen, gewichteten nominalen Diskontierungssatz von 4.35%. Die Marktwertsteigerung reflektiert die Qualität des Portfolios und die erzielten Vermietungserfolge.

Ein besonderer Erfolg in der Vermietung stellt der Abschluss eines 10-Jahresvertrags für das gesamte zweite Obergeschoss (rund 1‘800 m2) in der Liegenschaft Morgenstrasse 136 in Bern dar. Seit dem 1. Juli 2024 hat der Mieter - ein innovatives Medizintechnikunternehmen - die Arbeit in den Bereichen Forschung und Vertrieb am Standort aufgenommen. Mit dieser Vermietung sank der Leerstand im Objekt von 47.5% auf 27.9%.

Stabile Bilanz – Fremdfinanzierungsquote bei 31.6%

Unterstützt von einer soliden Eigenkapitalquote von 58.9% (31.03.2024: 59.5%) belief sich die Bilanzsumme der Züblin am 30. September 2024 auf CHF 230.5 Mio. Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie lag bei CHF 40.93, was nach der Ausschüttung von CHF 1.00 an die Aktionäre im Juni 2024 leicht unter dem Wert vom 31. März 2024 von CHF 41.19 liegt.

Das Immobilienportfolio war zum Halbjahresende mit CHF 225.9 Mio. bewertet. Fünf der sechs Anlageimmobilien sind unverändert mittels einer 2029 auslaufenden Rahmenfinanzierung von CHF 100 Mio. finanziert. Zum Bilanzstichtag waren unverändert CHF 63.0 Mio. in Anspruch genommen. Entsprechend liegt die Fremdfinanzierungsquote (LTV) bei 31.6% (31.03.2024: 31.0%).

Ausblick

Die hohe Qualität des Portfolios hat sich in einem von Anpassungen und strukturellen Veränderungen geprägten Marktumfeld als besonders wertvoll erwiesen. Für die Fortsetzung dieser positiven Entwicklung verfügt Züblin für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahrs über eine solide operative Grundlage.

Mitte September trat Philippe Brändle als neuer CEO seine Verantwortung bei Züblin an. Für das angestrebte Wachstum bringt er neben breiter Erfahrungsbasis und guter Marktverankerung ein starkes Netzwerk mit. Der Verwaltungsrat freut sich darauf, zusammen mit dem neuen CEO ein neues Kapitel Unternehmensgeschichte einläuten zu können.

Der Fokus von Züblin bleibt auf die qualitative Weiterentwicklung des Portfolios und den aktiven Abbau von Leerstand gerichtet. Mit gezielten Massnahmen wird weiter an der Werterhaltung des Portfolios gearbeitet und strategiekonforme Immobilien-Investitionen sollen dazu beitragen, die Schaffung von Mehrwert für alle Anspruchsgruppen der Züblin aus- und weiter aufbauen zu können.

* * * * * * *

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Züblin Immobilien Holding AG Hardturmstrasse 76 8005 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 206 29 39 Fax: +41 44 206 29 38 E-Mail: investor.relations@zueblin.ch Internet: www.zueblin.ch ISIN: CH0312309682 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2025427

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2025427 08.11.2024 CET/CEST