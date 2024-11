Habeck will Grünen-Kanzlerkandidat werden

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will die Grünen als Kanzlerkandidat in die nächste Bundestagswahl führen.

Dies kündigte der 55-jährige Vizekanzler in einem am Freitag veröffentlichten Video an. Er biete den Wählerinnen und Wähler seine Kraft und Erfahrung an, sagte Habeck, und fügte hinzu: "Wenn Sie wollen, auch als Kanzler."

Habecks Kandidatur war seit langem erwartet worden. Ende nächster Woche steht ein Bundesparteitag der Grünen in Wiesbaden an. Dort soll auch die Aufstellung für die Bundestagswahl beraten werden. Habeck hatte schon im September angekündigt, dass er dort ein ehrliches Votum über eine mögliche Kandidatur wünsche.

Die erwartete Ankündigung fällt nun allerdings zusammen mit dem Bruch der Ampel-Koalition und Neuwahlen voraussichtlich spätestens im Frühjahr 2025. Bisher ist die Bundestagswahl für den 28. September 2025 angesetzt. Für die Partei kommt Habecks Bereitschaft nicht überraschend. Sie galt als ausgemacht, nachdem Außenministerin Annalena Baerbock im Sommer ihren Verzicht erklärt hatte. Seitdem laufen die Vorbereitungen und innerparteilichen Abstimmungen über Inhalte und Kampagne auf Hochtouren. In Umfragen stehen die Grünen derzeit bei zehn bis zwölf Prozent.

