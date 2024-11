Hannover-Rück-Chef Henchoz geht - Finanzvorstand Jungsthöfel übernimmt

HANNOVER (dpa-AFX) - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück bekommt überraschend einen neuen Chef. Der Vorstandsvorsitzende Jean-Jacques Henchoz übergibt die Konzernführung zum 1. April 2025 an den derzeitigen Finanzchef Clemens Jungsthöfel (54), wie der Dax-Konzern am Freitag in Hannover mitteilte. Der 60-Jährige verlängere seinen auslaufenden Vertrag auf eigenen Wunsch nicht und scheide Ende März aus dem Vorstand aus. Neuer Finanzchef wird Christian Hermelingmeier. Der 43-Jährige führt bei Hannover Rücks Mutterkonzern Talanx derzeit die Finanzen der Sparte HDI Global.

Aufsichtsratschef Torsten Leue bedauerte Henchoz' Entscheidung. Der Manager war 2019 vom weltweit zweitgrößten Rückversicherer Swiss Re zur Hannover Rück gewechselt und hatte das Unternehmen zu Rekordgewinnen geführt./stw/jha/