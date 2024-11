Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Auswirkungen des Ampel-Aus auf EU

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Auswirkungen des Ampel-Aus auf EU:

"Für das Ende eines Regierungsbündnisses gilt das Gleiche wie für einen verstauchten Fuß: Wirklich passend kommt so etwas nie. Aber es gibt wiederum Zeitpunkte, wo solche Vorkommnisse besonders dramatische Auswirkungen haben können. Genau das trifft auf den Bruch der Berliner Ampel-Koalition zu. Doch die Bundesrepublik, von der viele EU-Staaten Gestaltungswillen und Orientierung erwarten, wird diesem Anspruch seit einiger Zeit sowieso nicht mehr gerecht. Exemplarisch zeigt sich das an den Beziehungen zu Frankreich. Der oft beschworene deutsch-französische Motor, ohne den in der EU nichts vorangeht, kam in Ampel-Zeiten nie richtig auf Touren. Akzente setzen derweil andere, etwa der ungarische Autokrat Victor Orban oder die italienische Rechts-Politikerin Giorgia Meloni."/yyzz/DP/he