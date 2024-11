DAX 40 Wochenausblick: Nach US-Wahl – Inflationsdaten für die USA im Fokus

Nach der US-Präsidentschaftswahl und der Fed-Notenbanksitzung dürften Anleger in der neuen Handelswoche insbesondere auf die Publikation neuer US-Inflationsdaten blicken. Auch die laufende Berichtssaison könnte wieder für wichtige Impulse sorgen.

Erleichterung nach raschem Wahlergebnis – Fed-Vertreter könnten bewegen

Die Erleichterung über ein rasches Wahlergebnis bei den US-Wahlen dürfte auch in den kommenden Tagen weiter spürbar sein. Die in diesem Kontext ausbleibende Unsicherheit über die politische Regulierungsbildung hatte bereits unmittelbar nach der Wahl für spüarbare Entspannungssignale gesorgt.

Auch die jüngste Zinssenkung durch die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) dürften Anleger begrüßt haben.

Die finalen Inflationsraten für die Bundesrepublik Deutschland werden am Dienstag um 08:00 Uhr publik. Auch die ZEW-Umfrage für die Konjunkturerwartungen dürften auf Interesse stoßen (11:00 Uhr).

Indes sollte sich der Fokus auch auf Reden durch zahlreiche Fed-Vertreter rechnen.

Neben Waller (16:00 Uhr) kommen auch Barkin (16:15 Uhr) sowie Kashkari (20:00 Uhr) und Harker (23:00 Uhr) zu Wort.